Incidente stradale a Roncade, auto sbanda e finisce nel fossato, muore il conducente

Il luogo dell'incidente mortale a Roncade (Treviso)

Treviso, 02 febbraio 2023 – Un tragico schianto avvenuto alle 19 circa di ieri nel Comune di Roncade (Treviso) in via Carboncine località Biancade. Un uomo di 72 anni ha perso la vita in un terribile incidente a poca distanza dalla propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento, l'auto mentre percorreva la via Carboncine avrebbe sbandato improvvisamente finendo fuori strada nel vicino fossato andando a sbattere violentemente contro un piccolo ponte in cemento, posto a ridosso di un'abitazione. Un impatto che è apparso subito molto grave. Sul posto i vigili del fuoco che si sono adoperati per estrarre il conducente rimasto incastrato nelle lamiere della propria auto. In loco anche il personale sanitario del Suem 118, che nulla ha potuto se non confermare il decesso del 72enne. La pattuglia dei carabinieri della locale stazione, inoltre, ha provveduto ai necessari rilievi e a regolare il traffico su quel tratto di strada che ha subito rallentamenti. I vigili del fuoco hanno poi completato le operazioni di messa in sicurezza della zona incidentata.