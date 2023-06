Incidente Treviso, scontro auto e scooter: muore il 31enne Matteo De Luca

Treviso, 26 giugno 2023 – È morto nella notte all'ospedale di Treviso, dove era ricoverato in gravi condizioni, un uomo che ieri sera, attorno alle 19, in sella a uno scooter, era stato coinvolto in un incidente a Cison di Valmarino, nel Trevigiano. L'uomo, Matteo De Luca, 31 anni, di Follina (Treviso), per cause da accertare si è scontrato con una Renault Clio, sulla strada che porta a Vittorio Veneto; è stato sbalzato dallo scooter, finendo sull'asfalto. Sul posto gli operatori del soccorso, che lo hanno portato via con l’elicottero, e i carabinieri per i rilievi.

Notizia in aggiornamento