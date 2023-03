Incidente Treviso, Barbara Brotto oggi i funerali in Duomo a Oderzo

Barbara Brotto, funerali a Oderzo per la 17enne di Rustignè morta in un incidente nel Trevigiano

Oderzo (Treviso), 13 marzo 2023 - Funerali in Duomo a Oderzo per Barbara Brotto, la 17enne di Rustignè morta nell'incidente di sabato 4 marzo a Gorgo al Monticano (Treviso)

I parenti, gli amici e tutta la comunità si stringeranno intorno alla mamma di Barbara, Gabriella straziata dal dolore, la donna all'indomani della tragedia aveva avuto al forza di rivolgere un pensiero anche ai due ragazzi feriti nello scontro che lottano per la vita e alle loro famiglie.

La cerimonia funebre si svolgerà oggi 13 marzo alle ore 15 nel Duomo San Giovanni Battista di Oderzo. La famiglia di Barbara ringrazia quanti sono stati loro vicini in questi giorni terribili: eventuali offerte saranno devolute per i bambini in difficoltà. Barbara riposerà nel cimitero di Rustighè di Oderzo.

L’addio a Eralda

Nell'incidente avvenuto sabato notte 4 marzo a Gorgo al Monticano aveva perso la vita anche Eralda Spahillari, 19 anni di Ponte Piave, fidanzata di Mikele Tatani, il giovane che era alla guida della Bmw420 che è andata a schiantarsi contro un albero, il 19enne è ricoverato in prognosi riservata a Treviso ed è indiziato per omicidio stradale insieme a Gezim Qerosi, 18enne di Annone Veneto, alla guida della Polo. Sabato con rito civile è stato dato l'addio a Eralda a Ponte Di Piave.

Le famiglie delle vittime, unite nella tragedia, avrebbero desiderato un’unica cerimonia per l’ultimo saluto alle due ragazze, ma le diverse fedi religiose non lo hanno reso possibile.

Le indagini

Sono ancora molti gli aspetti da chiarire sulle cause dell'incidente. La pm Gabriella Cama titolare del procedimento penale per duplice omicidio stradale in capo ai conducenti delle due vetture coinvolte, affiderà una perizia cinematica per fare piena luce sulla dinamica del terribile incidente.

Secondo una prima ricostruzione la Bmw e la Polo si sarebbe toccate durante una fase di sorpasso. Il 18enne alla guida della Polo è indiziato anche di omissione di soccorso perché, dopo l'impatto fatale della Bmw, si è allontanato dal luogo dell'incidente ed è stato raggiunto poi a casa dai carabinieri.