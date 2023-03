Incidente a Treviso, la mamma di Barbara Brotto morta nello schianto: “Auguro ai due ragazzi di farcela”

Barbara Brotto

Incidente a Treviso con due ragazze morte: sbuca il video su Tik Tok in cui la 17enne dice al fidanzato di non correre

Treviso, 8 marzo 2023 - "Chiedo a chi voleva bene a mia figlia di stare vicino non solo a noi ma tutti i ragazzi coinvolti e ai loro genitori: questa tragedia ha distrutto non due ma otto famiglie". Lo afferma, in una dichiarazione diffusa stamani Gabriella, madre di Barbara Brotto, la diciassettenne di Oderzo (Treviso) morta insieme all'amica Eralda Spahillari (19 anni) nell'incidente di sabato notte a Gorgo al Monticano (Treviso) mentre si trovavano a bordo di una Bmw 420 condotta da un 19enne ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Ferito anche un quarto ragazzo.

Una raccolta fondi per i funerali

Donati gli organi di Barbara

Così come avrebbe voluto Barbara, i suoi organi sono stati donati e lei continuerà a vivere nelle persone che saranno salvate grazie al suo gesto.

"Auguro con tutto il mio cuore - aggiunge la donna - ai due ragazzi che stanno lottando tra la vita e la morte all'ospedale di farcela, prego che il bilancio di questo dramma non diventi ancora più pesante. Oggi, nella realtà, tutte le auto possono raggiungere velocità elevate ma nel 'male' la Bmw, quantomeno, è una macchina più solida: se ci fosse stata un'utilitaria al suo posto a quest'ora con ogni probabilità staremmo piangendo non due ma quattro giovani vite. Adesso chiedo riserbo e rispetto per il mio dolore, e invito tutti coloro che volevano bene a Barbara ad essere vicini non solo alla nostra ma a tutte le otto famiglie - conclude - che sono in qualche modo coinvolte e che soffrono per questa enorme tragedia".

Un solo funerale per le due amiche

Insieme per l’ultimo addio. Per i funerali delle due amiche Barbara e Eralda, che si terranno a Oderzo in una cerimonia comune, si attende il nulla osta della Procura della repubblica di Treviso. La famiglia è assistita dall'avvocato Andrea Piccoli di Treviso.

Il parroco di Oderzo

Le salme delle due ragazze sono ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria all'obitorio di Oderzo e lo stesso parroco della frazione di Rustignè, don Angelo Pavan, in cui Barbara risiedeva con la madre, non ha ancora indicazioni su quando potrà essere svolto il funerale. "Sono stato già a visitare la madre - dice il sacerdote - e non ci sono parole per descrivere il suo stato d'animo. Per questi ragazzi adesso non possiamo che pregare".