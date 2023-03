Incidente Treviso, rito laico per Eralda, funerali in Duomo per Barbara. Dove e quando

Barbara Brotto ed Eralda Spahillari morte in un incidente nel trevigiano

Incidente a Treviso con due ragazze morte: sbuca il video su Tik Tok in cui la 17enne dice al fidanzato di non correre

Treviso, 10 marzo 2023 – Dopo l'autopsia condotta ieri sulle due vittime e il nulla osta arrivato questa mattina dalla Procura, i familiari di Barbara Brotto, 17 anni, di Oderzo (Treviso), ed Eralda Spahillari, 19 anni, residente a Ponte di Piave (ma era originaria di Durazzo, in Albania), morte sul colpo nella notte tra sabato e domenica scorsa a causa di un terribile incidente a Gorgo al Monticano (Treviso) in cui sono rimasti gravemente feriti anche due giovani, hanno potuto fissare le date dei funerali.



Rito laico per Eralda

Domani, sabato 11 marzo, alle ore 14 verranno celebrate in forma laica le esequie di Eralda Spahillari, la 19enne che sognava di aprire un proprio centro di estetica, presso il palasport di Ponte di Piave. Il suo corpo sarà poi tumulato nel cimitero di Negrisia.

Funerale in Duomo per Barbara

Celebrazione religiosa, invece per la famiglia Brotto. Domenica 12 marzo, alle ore 20, in Duomo, si potrà partecipare al Rosario. L'ultimo saluto a Barbara Brotto, 17 anni, che aveva lasciato la scuola e lavorava in una pizzeria, sarà quindi celebrato lunedì 13 marzo alle 15, sempre nel Duomo di Oderzo, alla presenza del vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo.

Una raccolta fondi per i funerali

Per volere di mamma Gabriella eventuali offerte raccolte durante la cerimonia saranno donate ai bambini bisognosi tramite i servizi sociali del comune di Oderzo.

Gli organi di Barbara sono stati donati per salvare altre vite. E mamma Gabriella ha anche detto che si augura “con tutto il mio cuore ai due ragazzi che stanno lottando tra la vita e la morte all'ospedale di farcela”, anche se Mikele Tatani, il ragazzo alla guida della Bmw che si è schiantata a 140 km/orari contro un platano, probabilmente durante un sorpasso, gravissimo in ospedale, è indiziato di omicidio stradale, insieme a Gezim Qerosi, 18enne di Annone Veneto guidatore dell’altra auto, una Polo, con a bordo altre ragazze: quest’ultimo guidatore è accusato anche del reato di omissione di soccorso. E’ stato raggiunto a casa dai carabinieri. Dopo l’incidente durante il quale, in base ai primi accertamenti, le due aiuto si sarebbero toccate, ha lasciato il luogo dell’incidente invece di prestare soccorso.