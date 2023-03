Incidente a Treviso ultime notizie: funerali congiunti per Barbara Brotto ed Eralda Sphaillari

Eralda Spahillari e Barbara Brotto, vittime dell'incidente nel trevigiano

Treviso, 9 marzo 2023 - Funerali congiunti per Eralda Sphaillari e Barbara Brotto, morte la notte tra sabato e domenica scorsi a Gorgo al Monticano (Treviso) nel drammatico incidente nel quale sono rimasti gravemente feriti anche i due fidanzati.

Le famiglie delle due ragazze di 19 e 17 anni chiederanno di fare in forma congiunta i funerali. Le esequie potrebbero perciò essere celebrate nel duomo di Oderzo non appena la magistratura avrà dato il via libera alla sepoltura.

Mikele, grave ma stazionario

Nel frattempo rimangono stazionarie con prognosi riservata le condizioni Mikele Tatani, il 19 enne, che era alla guida della Bmw420 nella quale viaggiavano le vittime, uscita di strada secondo i rilievi a velocità elevata (140 chilometri all'ora) e schiantatasi contro un platano. Il giovane è ricoverato al reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Treviso.

Commoventi le parole della mamma di Barbara per i due giovani in ospedale: "Auguro con tutto il mio cuore ai due ragazzi che stanno lottando tra la vita e la morte all'ospedale di farcela".

Le indagini

Proseguono le indagini per far chiarezza sulle cause delle tragedia di sabato notte quando Barbara ed Eralda sono morte. Si attendono gli esiti della perizia dinamica che dovrà stabilire velocità, traiettoria e punti di contatto della Bmw 420 e della Volkswagen Polo con gli altri amici della comitiva lungo via Sant’Antonino a Gorgo, mentre entrambe viaggiavano nella stessa direzione.

Secondo una prima ricostruzione, la Bmw guidata da Mikele Tatani, stava superando la Polo condotta da un 18enne di Annone Veneto, quando si è verificato lo schianto. Entrambi i ragazzi sono indagati per omicidio stradale, per il 18enne si ipotizza anche l'omissione di soccorso, un atto dovuto proprio in attesa della perizia, che dovrà chiarire come si è arrivato al contatto tra le due vetture.

A bordo della Polo, oltre il 18enne, anche tre ragazze. I carabinieri dopo l'incidente li hanno rintracciati a casa.