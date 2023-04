Incidente a Vicenza, scontro tra auto e furgone: muore 64enne di Marostica

Vicenza, 24 aprile 2023 – Scontro mortale alle 23.10 di domenica 23 aprile lungo la strada Nuova Gasparona, tra Pianezze e Marostica (Vicenza). A perdere la vita un 64enne resistente nel Comune di Marostica. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, per cause in fase di accertamento, un furgone avrebbe tamponato un’autovettura Citroen C2 che proseguiva nella stessa direzione. Tra le ipotesi possibili che il conducente sia stato vittima di un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo della sua vettura.

I vigili del fuoco accorsi da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’uomo alla guida della Citroen C2 nonostante i soccorsi era già stato dichiarato morto dal medico del Suem118 giunto prontamente in loco. Illesa la coppia che viaggiava a bordo del furgone. I carabinieri hanno deviato il traffico sulla strada Nuova Gasparona ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

E' il secondo tragico incedente nel vicentino in pochi giorni. Un 25enne è morto il 22 aprile ad Arzignano (Vicenza). L'uomo in sella alla sua moto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrato contro un'auto. In condizioni disperate il motociclista è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 ma è morto dopo essere giunto all'ospedale San Bortolo di Vicenza.