Incidenti stradali, scontro nel trevigiano: tre feriti, grave una donna estratta dai vigili del fuoco. Paura a Mestre per un’auto a Gpl in fiamme

Treviso, 17 agosto 2023 – Incidente stamattina in provincia di Treviso dove tre persone sono rimaste ferite, una donna in modo grave. L’impatto tra due autovetture è avvenuto verso le 9 in via Postumia nel territorio comunale di Maserada sul Piave (Treviso). La dinamica è in fase di accertamento e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha soccorso una donna a bordo della Clio, affidata poi al personale sanitario del 118 ed elitrasportata in ospedale. Lievemente feriti anche i due passeggeri a bordo dell’Audi, trasportati entrambi in ospedale a Treviso. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Maserada sul Piave per effettuare i necessari rilievi del sinistro. L’intervento della messa in sicurezza dell’area dei vigili del fuoco è terminato alle 11.30.

Mestre, a fuoco un’auto a Gpl

L'auto in fiamme a Mestre

Momenti di paura stamattina alle 7 circa per un’auto in fiamme alla fine del ponte della Libertà, in direzione di Mestre (Venezia). L’autista di un Volvo dopo essersi accorto delle fiamme è uscito prontamente dal mezzo, senza riportare ustioni o intossicamento. L’incendio dell’auto alimentata a Gpl è stato prontamente spento dalla squadra dei vigli del fuoco di Mestre intervenute con un’autopompa e un’autobotte. Durante le operazioni di spegnimento è stato necessario provvedere allo stop della circolazione in transito per Mestre. L’intervento di messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco è terminato intorno alle 9.