Incidenti stradali, il Veneto tra le regioni più pericolose l’Italia. I dati delle province

Venezia, 9 gennaio 2024 – Strade killer e guida pericolosa sulle strade del Nordest. Il Veneto scala la classifica nazionale e diventa la quinta regione in Italia per incidenti stradali. Sono 13.220 i sinistri registrati nel 2022, con un aumento del +6,6% rispetto all’anno precedente.

È la fotografia scattata dall'elaborazione del centro studi di AutoScout24 sulla base dei dati Istat. Lo confermano gli ultimi fatti di cronaca – come il camionista morto ieri sulla Romea o l’ex campione di ciclismo Patrick Mentil deceduto in un frontale sulla statale Feltrina – ma non solo. Tra i casi che hanno scomvolto il Veneto nel 2023, c’è la strage di Mestre, con 21 turisti morti sul bus caduto dal cavalcavia e andato a fuoco, e la famiglia falciata in Cadore da un'automobilista tedesca.

Un quadro allarmante emerge anche dal primo studio italiano sui monopattini, realizzato dall’Università di Verona. I ricercatori hanno analizzato i dati registrati dalla polizia locale di Verona e Vicenza tra il 2019 e il primo quadrimestre del 2023. La ricerca non ha dubbi: più di un quarto degli incidenti stradali che hanno coinvolto persone in bicicletta, monopattino o che si spostavano a piedi sul territorio di Verona e Vicenza è collegato all'uso di alcol o sostanze stupefacenti da parte di automobilisti.

Il Veneto è quindi al quinto posto della classifica nazionale per numero assoluto di incidenti. Capolista è la Lombardia con 28.786 incidenti stradali nel 2022 (+11,4% sul 2021). Subito dopo compaiono il Lazio (20.275), l'Emilia Romagna (16.679) e la Toscana (15.111).

Se si confronta il dato con la popolazione residente, il Veneto scende però al nono posto con 272,6 incidenti ogni 100mila residenti. A livello provinciale, Verona è prima sia per numero di incidenti (2.889) sia in relazione alla popolazione (312,1). Seguono Padova (294,8), Venezia (285,2), Vicenza (256,5), Treviso (236,3), Rovigo (225,1) e Belluno (215,5).

Mentre la Lombardia è prima per numero di incidenti, in base al rapporto sulla popolazione residente, al primo posto si classifica la Liguria con 521,5 incidenti ogni 100mila residenti, dato nettamente superiore alla media nazionale (281,2). Seguono la Toscana (412,6 incidenti ogni 100mila residenti), l'Emilia Romagna (375,9) e il Lazio (354,4). Le più virtuose sono il Molise (152,1) e la Calabria (154,2).