Chi era Jessica Stapazzollo, uccisa a coltellate dall’ex compagno nel Veronese

Verona, 28 ottobre 2025 – È stata uccisa con "un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate" Jessica Stapazzollo Custodio de Lima, cittadina brasiliana di 33 anni che viveva in un appartamento in via Silvio Pellico, a Castelnuovo del Garda, nel Veronese.

Dopo già diversi episodi di aggressioni e violenza domestica, l’ex compagno – Reis Pedroso Douglas, cittadino brasiliano di 41 anni – l’ha uccisa nonostante il divieto di avvicinamento a suo carico: si è tolto il braccialetto elettronico, è entrato in casa e si è reso autore dell’ennesimo femminicidio in Italia.

Chi era Jessica Stapazzollo

Da quello che è stato appurato finora Jessica Stapazzollo Custodio de Lima era madre di una bimba di 1 anno, avuta da una precedente relazione. La relazione con l’ex compagno è durata più di un anno circa e la coppia viveva insieme con la bambina nell’appartamento di Castelnuovo del Garda, da Reis Pedroso acquistato circa 4 anni fa.

Jessica aveva il domicilio a casa della madre a Ponti Sul Mincio (Mantova), ma da un anno e mezzo viveva nella palazzina a Castelnuovo dove è stata uccisa. Non è ancora chiaro a quando precisamente risale il femminicidio: il suo corpo è stato trovato questa mattina, ma gli amici non la sentivano più almeno da sabato. È stato proprio questo a far scattare l’allarme e ad avvertire i carabinieri, che però avevano già fermato il brasiliano, accusato di omicidio.

Le violenze, la denuncia, il codice rosso

La 33enne, prima dell’uccisione, è stata vittima di numerosi maltrattamenti e violenze da parte di Pedroso, con relative chiamate ai carabinieri. Il 41enne si trovava infatti sottoposto a procedimento penale per numerose ipotesi di reato, tra cui lesioni volontarie ai danni della compagna commessi da agosto 2024 ad aprile 2025.

La situazione era grave, ma risale a 6 mesi fa l'episodio più violento che ha poi portato all'allontanamento dell'uomo dalla casa e alla misura cautelare del braccialetto elettronico.

Reis Pedroso Douglas, infatti, il 21 aprile 2025, aveva gettato a terra Jessica, trascinata per i capelli sull'asfalto, colpita al volto con tre pugni e poi, ripetutamente, con la chiave della sua autovettura. I Carabinieri l’avevano arrestato in flagranza di reato e il giudice aveva convalidato l'arresto e applicato misura cautelare.

Fu proprio dopo quell'episodio che alla donna venne levata la custodia della figlia, visto il clima familiare violento. Non solo: Jessica era anche andata dai carabinieri per denunciare la situazione (anche se pare che poi avesse ritirato la denuncia): era così scattato il ‘codice rosso’.

I vicini le avevano consigliato di andarsene

Secondo quanto è emerso dai racconti dei vicini, nell'appartamento di via Silvio Pellico erano stati numerosi gli episodi di violenza e maltrattamenti e le chiamate alle forze dell'ordine. A Jessica più volte era stato suggerito di andarsene dagli stessi vicini di casa. Ma lei rispondeva sempre che ''l'avrebbe fatto ma che non sapeva dove andare''.

Il femminicidio: cosa si sa finora

Reis Pedroso Douglas, cittadino brasiliano di 41 anni, è accusato di avere ucciso Jessica Stapazzollo Custodio de Lima con numerosi colpi di coltello. La Procura di Verona, in una nota, ha spiegato che il fermo è stato eseguito la notte scorsa dai Carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda, dopo che l'uomo aveva chiamato i Carabinieri verso mezzanotte, manifestando intenti suicidi. Per questo sono partiti gli accertamenti e, a seguito di sue ammissioni, il cadavere è stato rinvenuto nell'abitazione di Castelnuovo del Garda. Il coltello invece è stato rinvenuto all'interno della vettura di Reis Pedroso.

Per quanto riguarda il braccialetto elettronico, che gli era stato installato il 19 maggio, Reis Pedroso ne era sprovvisto al momento dell’intervento dei carabinieri. Non è ancora stato ritrovato, mentre il ricevitore di Fastweb Spa (legato al funzionamento del bracciale), che era stato consegnato a Jessica, è stato rinvenuto nascosto nel garage della abitazione della madre a Ponti Sul Mincio.