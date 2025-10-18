La ragazza che salva le pecore sfila alla fiera

Rovigo, 18 ottobre 2025 - La donna che salva le pecore sarà oggi (domenica 19) tra le bancarelle della fiera di Rovigo. Gabriella Gibin, 49 anni, insegnante che da anni ‘riscatta’ questi animali dal macello, sfilerà sotto gli occhi delle gente con uno dei suoi animali. Magari con la pecora Giulia, quattro anni. Con Taddeo o, ultima arrivata, con Mara. Un po’ un ritorno al passato, la fiera - una tradizione che resiste nel tempo - era tanti anni fa un momento di ritrovo per gli allevatori, occasione per comprare e vendere bestiame, per fermarsi magari in trattoria davanti ad un piatto di trippe.

Una passeggiata simbolica, carica di valori. Un modo per far conoscere e mettere un freno anche alle pratiche clandestine, gli allevamenti dove vengono sgozzati per la festa del sacrificio, senza lo stordimento come prevede la legge nel nostro Paese. Gabriella Gibin, dal 2020 quando da presidente dell’associazione coordinamento tutela degli animali Rovigo ha cominciato a fare questi blitz, ne ha ospitati nella sua abitazione una cinquantina.

“Hanno una loro sensibilità - dice -. Giulia ama giocare con la palla, sono anche permalosi. Me li porto con me al bar, al mare, in auto. Sono andata anche a Venezia, abbiamo preso la gondola. La gente guarda, sono incuriositi. Forse i tempi stanno cambiando, nessun locale ha mai vietato l’ingresso alle mie pecore”. Spesso vengono dati in adozione. “Chi li prende in casa? Tante persone di buon cuore, che magari ha un po’ di verde, un giardino. E’ molto più facile accudire una pecora di un cane’.