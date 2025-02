Larve nella pasta della mensa scolastica: la rabbia dei genitori

Roncade (Treviso), 28 febbraio 2025 – Una grande indignazione e preoccupazione, che ha scioccato tutto il paese. Una vicenda che ha dell’incredibile. Il fatto è stato messo in luce a seguito della pubblicazione e consegna, da parte di alcuni genitori, di foto scattate ai piatti di pasta al pomodoro alla mensa scolastica del Comune di Roncade.

Immagini che mettono in mostra la presenza di larve. Il sindaco, Marco Donadel, ha subito allertato il Servizio igiene alimentare e nutrizione (Sian) dell'azienda sanitaria Ulss n.2. Secondo quanto riferito dalle autorità comunali, l'azienda incaricata di gestire la refezione nella scuola interessata dall'episodio sarebbe già stata destinataria, in passato, di segnalazioni in questo senso. La preoccupazione ora è rivolta anche in altre scuole dove la stessa ditta effettua il servizio di mensa.

Il sindaco Donadel: “Faremo di tutto per accertare quanto successo”

Nel merito della vicenda il sindaco del Comune di Roncade, Marco Donadel, ha sottolineato la gravità di quanto successo, aggiungendo come: “Nel primo pomeriggio di ieri siamo intervenuti appena appresa la notizia, i nostri uffici hanno provveduto a contattare immediatamente il biologo incaricato dal Comune di Roncade per il controllo del servizio di refezione che ha raccolto dei campioni e li ha inviati al Sian (Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione) della Ulss2. Questo è un fatto gravissimo, la ditta protagonista è stata più volte controllata dall’ente e, se dovuto, sanzionata; stiamo ora attivando ulteriori controlli ed è in atto una attività di indagine. La soglia di attenzione dell’amministrazione comunale su questa questione è altissima, gli esami di controllo necessari sono già in fase di esecuzione e attendiamo gli esiti. In base a questi richiederemo spiegazioni puntuali e valuteremo l’iter più idoneo da mettere in campo per tutelare i nostri bambini”.