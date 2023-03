Lavoratori in nero in un disco bar, scattano chiusura del locale e sanzione

I finanziari del comando di Vicenza

Vicenza, lavoratori in nero e senza permessi: blitz in un'azienda avicola

Vicenza, 09 marzo 2023 - Quattro lavoratori in nero sui sette identificati nel fine settimana in un disco bar di Creazzo (Vicenza). E non era neppure la prima volta. Così è scattata la chiusura del locale fino a quando il proprietario non avrà sanato la posizione.

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno sottoposto a controllo due locali notturni durante la notte tra sabato 4 e domenica 5 marzo scorso. Un’operazione finalizzata a verificare la posizione lavorativa dei dipendenti e svolgere concomitanti controlli antidroga con il supporto dell’unità cinofila in forza al Gruppo di Vicenza. Questo ha portato all’individuazione e al controllo di decine di lavoratori di cui quattro, nel primo locale, appunto nel disco bar di Creazzo, sono risultati completamente in nero.

Controlli su una 50ina di lavoratori

Nei confronti di entrambi i locali i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Vicenza proseguono ora con la verifica del corretto inquadramento giuslavoristico di tutti i circa 50 dipendenti identificati. È stata poi inviata la proposta di chiusura al competente Ispettorato del Lavoro di Vicenza per il primo locale nel quale sono stati rinvenuti quattro lavoratori completamente in nero su sette identificati.

Lo stesso locale era già stato sottoposto ad un analogo provvedimento nei mesi scorsi quando i finanzieri avevano trovato ben nove lavoratori in nero su dieci e, di conseguenza, erano stati apposti i sigilli dal 16 novembre 22 al 02 dicembre 22, in attesa del pagamento delle sanzioni e della regolarizzazione della posizione dei dipendenti irregolari. Questa volta è scattata la chiusura, sempre a cura dell’Ispettorato del Lavoro di Vicenza notiziato dalle Fiamme Gialle beriche, da oggi, 9 marzo. La chiusura potrà essere revocata una volta pagate le sanzioni, raddoppiate per via della recidiva e solo dopo la regolarizzazione dei lavoratori in nero. Inoltre, due persone, una per locale, sono state segnalate alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, pari ad un grammo ciascuno di cocaina.