Lignano Sabbiadoro, 19enne investito e ucciso alla festa per la maturità

Lignano Sabbiadoro, 27 maggio 2023 - Tragedia ieri sera a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, ma vicino alle spiagge venete, dove un giovane diplomando è morto in seguito ad un incidente stradale mentre si recava alla festa provinciale per la Maturità.

Si chiama Kevin Murataj, originario di Foggia e residente a Latisana (Udine), il 19enne investito e ucciso la notte scorsa davanti allo stadio di Lignano Sabbiadoro. Da quanto si è appreso, il giovane, studente all'ultimo anno del Mattei di Latisana, aveva trascorso la serata in pizzeria coi compagni di classe e stava andando in una discoteca della località balneare per partecipare alla festa provinciale della Maturità. Attraversando la strada, è stato travolto da un veicolo il cui conducente si è subito fermato. I soccorsi sono stati immediati anche per la massiccia presenza di personale medico-infermieristico a Lignano in considerazione della festa della Pentecoste, che ha portato in città migliaia di turisti austriaci. Nella notte, per questa ragione, sono stati effettuati una quindicina di interventi di soccorso per traumatiche minori e malori di varia natura, nessuno grave.