Luciano, l’Indiana Jones dei residuati bellici e il ritrovamento del super cannone: “È stata un’impresa”

Porto Tolle (Rovigo), 18 ottobre 2025 – Luciano Chiereghin, 76 anni, lavorava all’Enel di Porto Tolle. La centrale. Una maledizione per gli ambientalisti, benedetta dai lavoratori che lì avevano un futuro. E’ rimasta la ciminiera, per ricordare come eravamo. Tracce del passato, quelle che segue da una vita Chiereghin, Indiana Jones della storia, con scandaglio e mappe dal Po al mare, dalla campagne all’Altopiano, quello di Asiago. Alcuni anni fa trovò il relitto della San Giorgio, regia Nave che i più anziani pescatori del Po ricordavano bene. Il suo cannone di prua da 76 millimetri un incubo per chi la notte navigava. Dopo 74 anni dall’incagliamento, trascinata e sommersa dalla forza del Grande Fiume, Chiereghin l’ha ritrovata. Il relitto della San Giorgio riposa sotto tre metri di sabbia su quella che è diventata la spiaggia di Scano Boa. Ha scoperto bunker, un radar della Wehrmacht a Po di Pila, postazioni contraeree ancora della Prima Guerra. E adesso ‘Il lungo Giorgio’, il cannone navale che distrusse Asiago, prima guerra mondiale, confetti che fioccavano sulle teste degli italiani nelle trincee, lassù nell’altopiano. Confetti che gli austriaci tiravano senza tregua.

Ci siete riusciti

“Sì, l’abbiamo trovato. Un’impresa che hanno tentato in tanti. Adesso bisogna tirarlo fuori da lì, bisogna scavare. Ma ne siamo sicuri. L’arma si trova lì dal 1918, sepolta, nelle campagne di Treviso, in una località tra Gorgo e Oderzo. Sono state informate le autorità civili e militari, lo Stato Maggiore dell’Esercito. Anche la Sovrintendenza. Adesso, ripeto, bisogna scavare”

Non era solo

“No, al mio fianco Danilo Pellegrini, di Venezia. E un folto gruppo di esperti. Sotto i piedi, ad una certa profondità nel profilo verde della campagna, c’è quel gigantesco cannone Skoda”

Come avete fatto?

“Ci sono voluti anni, studi, ricerche, tenacia. Non ci siamo mai arresi. Ad un certo punto ho individuato un’anomalia nelle foto satellitari dell’area, foto riprese con il sistema Timelapse Google Earth Landsat Us Geological Survey. Era visibile l’immagine termica di un’imponente massa metallica affossata nel sottosuolo che, sottoposta a filtro polarizzatore, ha rivelato forma e dimensioni che coincidono ai dettagli del maxi cannone. Abbiamo così individuato la particella catastale, ottenuto l’assenso dei proprietari per fare le indagini nell’area agricola. Con noi c’erano l’ingegner Nicola Albertin ed il geometra Gianluigi Zanellato”

Che strumenti avete usato?

“Ci siamo mossi con un magnetometro Föster modello Ferex 4021 ad alta penetrazione per le bonifiche militari, georadar Sors Oerad Pro e Gps Garmin cartografico”.

L’aveva già usato?

“Sì, è lo stesso strumento che, a giugno del 2018, mi aveva fatto ritrovare Nave San Giorgio, affossata sotto le sabbie del litorale del Po di Maistra. Abbiamo fatto anche un’indagine geognostica nell’area. La strumentazione ha confermato, esattamente alle coordinate Gps rilevate tramite satellite, la presenza di una consistente massa metallica di forma oblunga, della lunghezza di circa 20 metri, ad una profondità media di tre o quattro metri”

Il lungo Giorgio?

“Sì, è lui. Il gigantesco cannone che nel 1915 aveva ridotto in macerie Asiago. Dopo Caporetto, in previsione dell’offensiva per la conquista di Venezia, venne posizionato a Gorgo del Monticano. Il suo primo sparo diede inizio alla battaglia del Solstizio, la seconda battaglia del Piave, esattamente alle ore 3 del 15 giugno 1918. Da testimonianze di personale militare austro-ungarico che rientrava in Trentino dal fronte orientale, alcuni mesi dopo la fine del conflitto, l’arma risultava a Gorgo, in prossimità dei binari della linea ferroviaria Motta di Livenza – Treviso. Ma malgrado le tante ipotesi nessuno era riuscito a venire a capo del destino finale del super cannone”

Fino all’altro giorno, è arrivato lei

“Quando gli strumenti hanno dato il segnale che lì sotto c’era qualcosa di grande, una gioia incontenibile. Ma saranno le ruspe a dire se si tratta proprio di lui, del ‘lungo Giorgio’. E adesso scusatemi ma devo andare”

Dove?

“Al faro punta della Maistra, mi sono arrivate alcune segnalazioni. Devo andare a verificare che non ci siano altre tracce del nostro passato”.