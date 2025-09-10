Maltempo 10 settembre in Veneto, quali sono le zone più colpite. Zaia firma lo stato d’emergenza

Venezia, 10 settembre 2025 – L’annunciata allerta meteo ha colpito con allagamenti e copiose precipitazioni. Il presidente della Regione Luca Zaia, che fin dalle prime ore di oggi sta seguendo l’evolversi della situazione in contatto con i vertici della Protezione civile del Veneto, ha annunciato: “Mentre prosegue il lavoro dei vigili del fuoco e delle squadre di Protezione civile a supporto degli operatori comunali, ho firmato lo stato di emergenza regionale per l’importante fase di maltempo che ha interessato stanotte la costa veneta.

gli allagamenti creati dal maltempo nel veneziano

I tecnici regionali, con le amministrazioni locali, saranno al lavoro dalle prossime ore e nei prossimi giorni per un primo censimento dei danni nelle aree colpite, in particolare per la zona di Bibione”.

Molti gli interventi sul territorio veneziano

Sono 20 gli interventi effettuati da stamattina dai Vigili del fuoco in provincia di Venezia, in particolare nel comune di Bibione, per il maltempo che sta interessando il territorio. Nel totale sono state 70 le chiamate in coda giunte alla sala operativa di Venezia. Le squadre dei Vigili del fuoco giunte dal distaccamento di Portogruaro sono al lavoro con motopompe ed idrovore per prosciugamenti di scantinati e danni d'acqua.

Bottacin sui luoghi colpiti dal maltempo

L’Assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, si è recato oggi di persona a Bibione per rendersi personalmente conto della situazione determinatasi dopo che la località balneare veneta è stata colpita da un violento nubifragio. “In poco tempo – riferisce Bottacin – sono caduti 245 millimetri di pioggia, un quantitativo assolutamente notevole e si sono creati molti problemi e disagi. Con il sindaco di San Michele al Tagliamento, i responsabili del Consorzio spiagge e i Vigili del Fuoco – aggiunge Bottacin – abbiamo fatto il punto della situazione e speriamo di poter riportare al più presto la situazione alla normalità, viste anche le previsioni meteo in miglioramento. Sul posto sono state impiegate ben sei grosse pompe ad alta capacità (due dei Vigili del Fuoco e quattro della Protezione Civile) per abbattere il tirante d’acqua che ha invaso la località. Quindi sono state attivate numerose squadre di volontari della Protezione Civile regionale con pompe più piccole per intervenire sui molti scantinati e garage allagati, che risultano essere circa 60. A Bibione ci sono ancora molti turisti, e anche per questo le operazioni di ripristino della normalità vengono effettuate con la massima celerità possibile”.