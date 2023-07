Maltempo, colpito l’Altopiano di Asiago: abbattuti alberi di grandi dimensioni, danni sulle strade e un ferito

Vicenza, 19 luglio 2023 - Ha interessato anche l'Altopiano di Asiago (Vicenza) la violenta ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha devastato alcune località del Cadore, nel bellunese. La zona più colpita è stata quella del comune di Roana, in particolare il capoluogo e la frazione Canove, dove le fortissime folate, assieme ad un temporale intenso, hanno abbattuto alcune piante di notevoli dimensioni, per fortuna senza provocare feriti e danni rilevanti.

Interventi dei vigili del fuoco

Dopo l'intervento effettuato ieri sera sul posto dai vigili del fuoco di Asiago, per mettere in sicurezza le strade, per un dissesto statico e per un cavo elettrico sospeso, gli interventi sono ripresi questa mattina, anche con il coinvolgimento di alcuni operai comunali. Sul posto anche tecnici e geometri del comune di Roana per verificare la presenza di eventuali pericoli e per studiare le procedure migliori di sgombero dei detriti. L'ondata di maltempo di ieri ha creato paura tra la popolazione altopianese, già colpita dal ciclone Vaia alla fine di ottobre 2018.

Ad Asolo cade una quercia

Nella mattina odierna verso le 6 i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Sega, ad Asolo (Treviso) per la caduta di una quercia secolare finita sopra un’autovettura in transito: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Castelfranco, hanno liberato il conducente rimasto intrappolato nell’auto, che è stato preso in cura dal personale del Suem118 per essere poi trasferito in pronto soccorso. Le operazioni dei vigili del fuoco per tagliare e rimuovere la pianta dalla sede stradale son proseguite per ore.