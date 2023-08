Maltempo Belluno, colata di detriti sopra Cortina: 70 persone evacuate da case e alberghi

Cortina (Belluno), 28 agosto2023 – Una colata di detriti ha travolto Passo Tre Croci , 70 le persone evacuate dalle case sopra Cortina d’Ampezzo. Lo smottamento ha provocato la caduta di rocce e detriti fangosi a ridosso della strada, coinvolgendo un condominio, un hotel e un B&B. Non è la prima volta che quella zona del Bellunese, nel cuore delle Dolomiti, viene colpito dalle frane. Ma non solo. “Vengono segnalati puntuali interventi dei vigili del fuoco per danni d’acqua presso le provincie di Verona, Padova, Belluno e Treviso”, fa sapere l’assessore regionale alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin.

Dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco – effettuato insieme al sindaco Gianluca Lorenzi, i tecnici del comune, gli agenti della polizia di stato e locale – è stata decisa l'evacuazione di tutte le strutture ricettive a scopo precauzionale per la possibilità del distacco di grossi massi. Le 70 persone evacuate saranno alloggiate in una palestra di Cortina, messa a disposizione dal Comune.

I vigili del fuoco del distaccamento Ampezzano e di Belluno stanno provvedendo a coadiuvare l'evacuazione e monitorare la frana. La strada in prossimità della frana è in fase di chiusura. Sul posto si sta recando il comandante dei vigili del fuoco Antonio del Gallo e l'assessore del Veneto, Gianpaolo Bottacin.

Belluno: le altre frane

“Prevedendo ulteriori precipitazioni nelle prossime ore, a scopo precauzionale, è stata decisa l'evacuazione dell'hotel Tre Croci. Sono in corso verifiche da parte dei geologi”, spiega l’assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin.

É stata segnalata un’altra colata detritica in località Acquabona di Sopra (Cortina d'Ampezzo) con “esiguo materiale fangoso sulla sede stradale”. L’intervento è stato chiuso senza che si rendesse necessario interrompere la viabilità. In comune di Lozzo di Cadore, è stata segnalata frana lungo la strada di accesso a Pian dei Buoi con alcune persone attualmente isolate al rifugio Baion.

In Comune di Negrar di Valpolicella, invece, la protezione civile segnala una frana con possibile interessamento della Strada provinciale 34.

Strade interrotte: ecco dove

Per la caduta di alcune piante sulla sede stradale, sempre in provincia di Belluno è stata chiusa al traffico la SP 30 Panoramica del Comelico, dalla località La Baita-Costalissoio a Costalta, nei pressi di santo Stefano di Cadore.

Interruzione lungo la strada regionale 48 tra Rio Gere e l'incrocio per Misurina. Chiusa al traffico la statale gardesana tra Malcesine e Torbole. “Si precisa che l'evento è localizzato nel territorio comunale di Torbole (Trento), in località Conca d'Oro”, precisa l’assessore.