Maltempo in Veneto, è allerta arancione e gialla: ecco dove e cosa aspettarsi

Venezia, 3 ottobre 2024 – E’ di nuovo allerta arancione e gialla in Veneto per criticità idrogeologica e idraulica: la Protezione civile ha diramato un bollettino valido dalle 14 di oggi fino alle 16 di domani, venerdì 4 ottobre.

In particolare, l’allerta arancione (preallarme idrogeologico) riguarda i tre bacini di Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso-Brenta Bacchiglione; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. L’allerta gialla (attenzione) per criticità idraulica interessa invece i bacini di Alto Brenta-Bacchiglione- Alpone; Basso Brenta-Bacchiglione; Basso Piave, Sile-bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento.

Nelle zone allertate, non si esclude la formazione di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari, il probabile rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e allagamenti di locali interrati o sottopassi, con innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria. Nelle ‘zone arancioni’, tale situazione potrà portare anche all’inondazione delle zone limitrofe.

Nelle zone in allerta idraulica è possibile l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica generalmente contenuto all'interno dell'alveo.