Maltempo in Veneto: pino crolla su condominio a Venezia, scuole chiuse a Nervesa della Battaglia

Venezia, 11 settembre 2024 – Sono diversi i danni del maltempo che nella scorsa giornata ha colpito il Veneto. Ben 85 sono stati gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco solo belle province di Venezia e Treviso per le forti piogge, in particolare a Nervesa della Battaglia (Tv) e al Lido di Venezia.

Nella prima località, la sindaca Mara Fontebasso ha ordinato la chiusura delle scuole. Proprio sulla scia delle eccezionali precipitazioni della scorsa notte, si è preferito effettuare una ricognizione all'interno delle singole strutture “la cui situazione non è nota”. E’ emerso che “i locali della mensa sono inagibili e almeno una palestra comunale non è utilizzabile”. Troppa acqua in pochi minuti: il suolo non l’ha assorbita e ciò ha causato “smottamenti e allagamenti diffusi”, si legge nell’ordinanza. E la situazione potrebbe non migliorare: “Il maltempo si sta protraendo da alcune ore – dichiara la sindaca – e si prevede possa continuare ulteriormente”.

Al Lido di Venezia, invece, vento e pioggia hanno strappato un pino marittimo alto una ventina di metri, per poi farlo adagiare su di un condominio. Per mettere in sicurezza la zona è dovuta intervenire l'autogrù dei Vigili del fuoco inviata dal comando di Mestre. L’obiettivo è quello di imbragare l’albero, che verrà poi privato dei rami e rimosso.