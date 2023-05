Maltempo Veneto, acqua alta e forte vento a Venezia: in allerta il Mose

Venezia, 16 maggio 2023 - Acqua alta a maggio a Venezia. Possibile il sollevamento delle paratoie del Mose: le previsioni parlano di un picco di 115 centimetri sul medio mare alle 21 e 40 di questa sera martedì 16 maggio. Sarebbe la cinquantesima volta che entrano in funzione le barriere per proteggere Venezia dalle maree eccezionali.

Stop alle passerelle

L’acqua alta è fuori stagione in questo periodo dell’anno. Dal primo maggio, infatti, è terminata la cosiddetta "stagione mareale", viene sospeso il servizio di posa passerelle in caso di alta marea. Il servizio riprenderà, come di consueto, il 15 settembre 2023.

Vento forte e tempo instabile sulla regione

''Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso già ieri 15 maggio un avviso di "attenzione" per vento forte previsto lungo la costa e sulla pianura limitrofa fino alle ore 24.00 di oggi 16 maggio. Lo reso noto il Comune di Venezia.

Tempo instabile su tutto il Veneto con piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, specie su coste e pianure. Ancora deboli fenomeni in serata, in attenuazione entro la notte. Lo rende noto la protezione Civile.

A Trieste è tornata la bora

Maltempo anche in Friuli Venezia Giulia dove questa mattina è tornata la Bora a Trieste e con raffiche molto sostenute, fino a 110 chilometri all'ora. Secondo le previsioni dell'Osmer, l'osservatorio meteorologico regionale, la bora soffierà soprattutto in mattinata. Molti gli interventi da parte di polizia locale e vigili del fuoco ma per lievi problemi e piccoli disagi causati da caduta di rami prevalentemente. Il cielo dovrebbe restare nuvoloso anche per il resto della giornata ma con la violenza della bora in attenuazione, possibili, invece, ulteriori piogge e temperature massime in diminuzione in tutto il Friuli Venezia Giulia.