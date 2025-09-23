Taser, dibattito tra utilità e limiti

CronacaMaltempo in Veneto, bomba d’acqua con allagamenti e blackout: diversi comuni colpiti. “Evitate spostamenti”
23 set 2025
REDAZIONE VENETO
Maltempo in Veneto, bomba d’acqua con allagamenti e blackout: diversi comuni colpiti. “Evitate spostamenti”

Il presidente della Regione Zaia: “Registrate celle temporalesche violente, persistenti e localizzate. Sotto costante monitoraggio il torrente Avenale, la Sala Operativa a Marghera resterà aperta per tutta la notte”. L’allerta dura fino a mercoledì sera

Alcune foto di maltempo pubblicate dai cittadini sulla pagina Facebook "Sei di Badia Polesine se.."

Alcune foto di maltempo pubblicate dai cittadini sulla pagina Facebook "Sei di Badia Polesine se.."

Venezia, 23 settembre 2025 - "Celle temporalesche violente, persistenti e localizzate si sono registrate oggi in Veneto": il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, aggiorna sulla situazione maltempo nella regione. "A Badia Polesine (Rovigo) una bomba d’acqua ha provocato importanti allagamenti e interruzioni elettriche. Forti nubifragi si sono verificati nel pomeriggio a Eraclea, Jesolo e Caorle, dove i sindaci hanno segnalato allagamenti di strade e scantinati. A Castelfranco Veneto (Treviso) - aggiunge nel post Zaia - è sotto costante monitoraggio il torrente Avenale, con Genio Civile, Consorzio, Comune e Vigili del Fuoco già operativi sul posto. Una supercella continua a insistere anche su Trecenta e Barucchella (Rovigo), con allagamenti diffusi e linee elettriche fuori servizio". Secondo quanto riferito dal presidente della Regione, "sono già stati attivati oltre 200 volontari di Protezione Civile e altri ne stiamo mobilitando. La Sala Operativa a Marghera resterà aperta per tutta la notte". Poi l'appello ai cittadini: "Invito tutti a prestare attenzione, evitando spostamenti non necessari".

L’allerta fino alla sera di mercoledì

In serata era prevista la fase più intensa del maltempo; l'allerta per criticità idrogeologica e per temporali perdurerà fino a domani sera, mercoledì 24 settembre. Secondo l'avviso di ARPAV delle ore 13 di oggi, la fase più significativa dell'evento era attesa tra il pomeriggio/sera di oggi e poi la giornata di domani, mercoledì 24 settembre, con precipitazioni da consistenti a localmente abbondanti e possibili picchi fino a 100 millimetri in 24 ore, specie sulle zone prealpine/pedemontane e sulla pianura centro-orientale. "Voglio ringraziare i volontari e la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i tecnici della Regione e i sindaci per l'impegno e la tempestività con cui stanno affrontando queste ore complesse", ha concluso Zaia.

© Riproduzione riservata