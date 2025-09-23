Maltempo in Veneto, bomba d’acqua con allagamenti e blackout: diversi comuni colpiti. “Evitate spostamenti”

Venezia, 23 settembre 2025 - "Celle temporalesche violente, persistenti e localizzate si sono registrate oggi in Veneto": il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, aggiorna sulla situazione maltempo nella regione. "A Badia Polesine (Rovigo) una bomba d’acqua ha provocato importanti allagamenti e interruzioni elettriche. Forti nubifragi si sono verificati nel pomeriggio a Eraclea, Jesolo e Caorle, dove i sindaci hanno segnalato allagamenti di strade e scantinati. A Castelfranco Veneto (Treviso) - aggiunge nel post Zaia - è sotto costante monitoraggio il torrente Avenale, con Genio Civile, Consorzio, Comune e Vigili del Fuoco già operativi sul posto. Una supercella continua a insistere anche su Trecenta e Barucchella (Rovigo), con allagamenti diffusi e linee elettriche fuori servizio". Secondo quanto riferito dal presidente della Regione, "sono già stati attivati oltre 200 volontari di Protezione Civile e altri ne stiamo mobilitando. La Sala Operativa a Marghera resterà aperta per tutta la notte". Poi l'appello ai cittadini: "Invito tutti a prestare attenzione, evitando spostamenti non necessari".

L’allerta fino alla sera di mercoledì

In serata era prevista la fase più intensa del maltempo; l'allerta per criticità idrogeologica e per temporali perdurerà fino a domani sera, mercoledì 24 settembre. Secondo l'avviso di ARPAV delle ore 13 di oggi, la fase più significativa dell'evento era attesa tra il pomeriggio/sera di oggi e poi la giornata di domani, mercoledì 24 settembre, con precipitazioni da consistenti a localmente abbondanti e possibili picchi fino a 100 millimetri in 24 ore, specie sulle zone prealpine/pedemontane e sulla pianura centro-orientale. "Voglio ringraziare i volontari e la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i tecnici della Regione e i sindaci per l'impegno e la tempestività con cui stanno affrontando queste ore complesse", ha concluso Zaia.