Maltempo in Veneto, allagamenti in Polesine. Zaia firma lo stato di emergenza

Venezia, 24 settembre 2025 - Il presidente Luca Zaia fa il punto sulla situazione del maltempo, che sta insistendo sul Veneto da ieri mattina, annunciando di aver firmato lo stato di emergenza regionale: “I tecnici regionali effettueranno assieme ai sindaci un primo censimento dei danni e delle aree colpite. Seguendo l’evolversi delle perturbazioni, nelle prossime ore saranno aggiornati gli ambiti interessati e verificati gli effetti sui territori colpiti; il fascicolo resterà aperto fino al termine dell’emergenza”.

Il presidente ha spiegato la situazione sul territorio: “Permangono su diverse aree del Veneto temporali e rovesci, anche se di intensità minore rispetto a ieri sera e a stanotte. Stiamo registrando le situazioni più critiche in Polesine, in particolare a Porto Tolle e a Badia, nell’area di Trebaseleghe e in tutta la zona del Miranese e Noalese dove si sono registrati allagamenti ad abitazioni, scantinati, strade. Ringrazio le squadre della Protezione civile del Veneto che da ieri pomeriggio stanno intervenendo a risolvere le criticità, affiancandosi ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine”.

La situazione del fiume Po

Il presidente Luca Zaia in merito alla situazione fluviale precisa:“La Protezione civile del Veneto ha segnalato in particolare un sistema temporalesco, sviluppatosi intorno alle 23 sul Delta del Po. La stazione di Porto Tolle-Pradon ha registrato un’intensità di 56.6 mm/h. In seguito le precipitazioni si sono esaurite sui settori centro-meridionali, con fenomeni al più locali, mentre hanno continuato ad interessare le Prealpi, la pianura e la costa nord-orientale. Stamattina le piogge sono assenti su gran parte del territorio regionale fatto salvo locali temporali tra Treviso e Spresiano e sulle Dolomiti occidentali, non sufficienti a determinare incrementi significativi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua regionali o eventuali criticità”.

Le previsioni meteo odierne

Nel corso della mattinata probabilità di rovesci e temporali sparsi, a partire dalla pianura meridionale in spostamento verso est/nord-est, dove potranno essere anche intensi. Le precipitazioni tenderanno poi temporaneamente ad esaurirsi nel primo pomeriggio; si attenuerà anche la bora. Sarà possibile anche qualche criticità al reticolo idrografico secondario, al sistema di drenaggio urbano, con allagamenti di interrati.

Il lavoro della Protezione civile

Il presidente Zaia ha aggiunto come: “La Protezione civile del Veneto sta operando nella zona di Badia Polesine, Giacciano con Baruchella e Trecenta dopo le forti precipitazioni che hanno dato origine ad allagamenti di scantinati, di piani terra e di strade. Si sono resi necessari 100 interventi di Vigili del Fuoco e squadre di volontari di Pc con pompe ad alta capacità. Allagamenti importanti con interruzione delle linee elettriche si sono verificati a Trebaseleghe, Mirano, Salzano, Spinea e Noale, con 75 richieste di intervento. Ringrazio uno ad uno i volontari di Protezione civile, oltre 200 in 70 squadre che da ieri pomeriggio stanno lavorando senza sosta per risolvere le principali emergenze, e quelli che a Marghera hanno tenuto aperta la Centrale Operativa dalle 9 di ieri mattina”.