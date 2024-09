Maltempo in Veneto: piogge, temporali e criticità idrogeologica. Quando finirà l’allerta

Venezia, 4 settembre 2024 – Allarme in Veneto per il maltempo di domani: il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, a partire dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani.

Quali sono le allerte

In particolare, sono stati proclamati l’allerta rossa per criticità idrogeologica nei bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige, Basso Brenta Bacchiglione, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna e lo stato di pre-allerta arancione per criticità idrogeologia nei bacini Piave Pedemontano e Adige-Garda e Monti Lessini. Diramato invece l’allarme arancione per temporali in tutti i bacini del Veneto eccetto nell'Alto Piave dove è previsto lo stato di attenzione (codice giallo).

Da mezzanotte alle ore 8 di domani: la criticità idrogeologica per temporali è gialla su tutto il territorio regionale; la criticità idrogeologica è gialla in tutte le zone di allertamento tranne sulla zona di allerta Vene-A (Alto Piave) dove è verde.

Dove il maltempo sarà più intenso

Osservati speciali le Prealpi, la pianura e la costa: in queste zone saranno probabili temporali anche intensi (forti rovesci, grandinate e forti raffiche di vento), che localmente potranno risultare anche piuttosto persistenti, dando origine localmente ad abbondanti quantitativi di pioggia.

Quando inizierà e quando finirà

Le zone occidentali e meridionali della regione dovrebbero essere le prime a essere colpite dal maltempo, che si estenderà poi in tutto il Veneto nel corso della mattinata. Il tempo sarà in prevalenza perturbato con precipitazioni estese, anche a carattere di rovescio e temporale, in genere più significative dalla mattinata.

L’allarme dovrebbe rientrare nelle prime ore di venerdì: è previsto che i fenomeni cessino nelle zone occidentali della Regione e che si diradino su quelle orientali.