Il maltempo colpisce il Veneto e continua l’allerta gialla: 110 interventi dei vigili del fuoco

Padova, 29 agosto 2025 – Un lavoro costante per sopperire ai disagi del maltempo. Colpa dell’uragano Erin piombato sul Nord Europa.

In Veneto complessivamente nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati 110 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per il maltempo che ha interessato la regione, in particolare tra le province di Treviso, Padova e Venezia.

Nel dettaglio sono stati 65 gli interventi effettuati nel trevigiano per alberi abbattuti e allagamenti. Il capoluogo e Villorba sono i comuni maggiormente coinvolti, ma gli interventi hanno impegnato le squadre anche in altre località a nord della provincia. A Padova, invece, sono stati 35 gli interventi, in particolare nella zona dei colli Euganei, 10 quelli in provincia di Venezia. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.

Diversi alberi caduti: i vigili hanno dovuto lavorare nella notte

Allerta meteo gialla

L’allerta gialla, emessa ieri, continua a essere valida anche per oggi, fino alla mezzanotte di sabato 30 agosto. “Allerta gialla su tutti i bacini del Veneto eccetto VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini) e VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige) per criticità idrogeologica, e nei bacini VENE-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) e VENE-E (Basso Brenta -Bacchiglione) per criticità idraulica”, comunica la regione.

“Saranno possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta – si legge ancora nella nota –; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione. Nelle zone in allerta idraulica potrà verificarsi l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica generalmente contenuto all’interno dell’alveo”.