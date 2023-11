Maltempo Veneto, tornano temporali e vento forte: resta l’allerta rossa lungo i fiumi in piena. Monitorati i ponti sul Tagliamento e Adige

Venezia, 4 novembre 2023 – Non termina l’allerta per il maltempo in Veneto e anche per la giornata di oggi la Protezione civile, sulla base dei fenomeni meteorologici previsti e in atto, ha confermato per sabato 4 novembre l'allerta rossa per rischio idraulico sulle aree della regione più vicine ai fiumi e corsi d’acqua in piena, e l’allerta arancione sul resto del territorio veneto. Inoltre non cala l'attenzione nelle zone più colpite ieri, a partire dal Bellunese dove proseguono le ricerche del vigile del fuoco disperso, Walter Locatello di 42 anni, mentre stava sistemando alcuni sacchi di sabbia in vista della piena del torrente Tesa. "Siamo ancora in fase di allerta, con alcuni allarmi rossi, rispetto ad esempio al livello del Tagliamento, in crescita, e un vigile del fuoco disperso, di cui si continuano le ricerche", ha assicurato il presidente Luca Zaia.

MALTEMPO: LE OPERE SALVANO IL VENETO, FIUMI SORVEGLIATI SPECIALI

Le previsioni di oggi

Riguardo le previsioni meteo di oggi della Protezione civile, dal pomeriggio una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia determinando, ancora una volta, precipitazioni diffuse su parte delle regioni settentrionali, compresi il Veneto e l’alta Toscana. I venti torneranno ad essere intensi iniziando dalle aree appenniniche settentrionali. Dal pomeriggio del 4 novembre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, assieme venti da forti a burrasca in aumento verso sera. Previste estese mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le strade chiuse in Veneto

Anas ha comunicato ieri che in Veneto permane la chiusura della strada statale 51 “Alemagna” a Fadalto, in provincia di Treviso, e della statale 52 “Carnica” tra Cimagogna e Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, per frana e caduta massi. Sulla strada statale 14 “della Venezia Giulia, a causa della piena del fiume, è stato chiuso in mattinata in via precauzionale, su allerta della Protezione Civile, il ponte sul fiume Tagliamento, nei pressi del confine con il Friuli-Venezia Giulia. Il tratto viene presidiato dal personale Anas al fine di monitorare il livello del fiume e per la gestione della viabilità. Inoltre, lungo la strada statale 16 “Adriatica”, è sempre attivo il monitoraggio del fiume Adige a seguito della piena dei giorni scorsi. Anas aveva avviato le attività di messa in sicurezza del cantiere in corrispondenza del ponte tra Boara Pisani in provincia di Padova e Rovigo, provvedendo al sollevamento dei ponteggi e delle reti.