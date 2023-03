Maltempo Veneto, è arrivata la neve: dove e quanta / VIDEO

Neve a Re Valles sopra Cortina

Veneto, 27 marzo 2023 - Strano da dire, ma è tornata la neve in montagna, dopo il lungo periodo di siccità in assenza di precipitazioni.

Oltre alla pioggia, l'ultima perturbazione che da ieri ha attraversato il Veneto ha fatto tornare la neve, anche se si tratta, per le zone montuose interessate, solo di un'imbiancata rispetto agli standard del periodo che ha interessato soprattutto le quote più alte.

Secondo il bollettino neve al suolo emesso stamani dall'Arpav, la precipitazione ha portato neve fresca soprattutto nell'Agordino, sopra Arabba, con il monte Cherz e i Monti Alti di Ornella dove si sono registrati 18 centimetri in 24 ore, niente nei fondovalle. Nelle altre zone montane sono caduti tra gli 8 e 15 centimetri di neve fresca: 10 registrati dalle centraline a Ra Valles, sopra Cortina D'Ampezzo, e a Misurina, 12 a Casera Coltrondo, verso Passo Monte Croce Comelico e 15 a Passo Mauria. Sulle Prealpi bellunesi registrati 10 centimetri sul Nevegal e sul Monte Grappa, su quelle vicentine 10 a Campomolon, 3 sul Monte Baldo.

Le previsioni meteo in Italia

Previsioni meteo Veneto per martedì 28 marzo

Le previsioni del tempo in Veneto per domani, martedì 28 marzo, danno "tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi per addensamenti alti in transito nel pomeriggio. Nuvolosità irregolare tra la sera e la notte ma senza fenomeni associati".