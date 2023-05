Maltempo in Veneto, a maggio caduti 130 millimetri di pioggia in 15 giorni

Venezia, 18 maggio 2023 - Dopo la siccità il maltempo ha portato danni, ma anche acqua nelle falde ormai a secco. Com'è ora la situazione idrica della regione? Una fotografia arriva dal bollettino quindicinale dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav). I dati. Nei primi quindici giorni del mese di maggio in Veneto le piogge sono state frequenti e abbondanti, registrate in 13 giorni su 15, e mediamente sono caduti 130 millimetri di precipitazione, valore superiore a quello medio (1994-2022) dell'intero mese di maggio, stimato in 115 millimetri.

La mappa delle precipitazioni

A metà mese si registra, quindi, una situazione di surplus pluviometrico (+13%) rispetto agli apporti attesi a fine mese. Per quanto riguarda le conseguenze sulle falde, tuttavia, soprattutto in termini di entità e durata della fase di ricarica, è ancora prematuro. Le massime precipitazioni sono state registrate dalle stazioni di Trecenta (Rovigo) con 251 millimetri, Faedo (Padova) con 246 millimetri e Masi (Padova) con 229 millimetri.

Neve e pioggia ad alta quota sulle Dolomiti

La neve caduta in quota ha riportato sui valori normali gli spessori del manto nelle Dolomiti, con apporti di neve oltre i 120 centimetri oltre i 2400 metri e di 70-80 centimetri a 2000 metri nelle Dolomiti. Nelle Prealpi vicentine gli apporti complessivi sono stati di 80 centimetri a 2000 metri, in Alpago 40-60 a 1600 metri e di 20-30 negli altri settori. La sommatoria di neve fresca da ottobre a metà maggio evidenzia ancora un deficit di 160 centimetri di neve fresca in quota, di 130 a 1600 metri e di 70-100 nei fondovalle. In alcune giornate, come il 6 e 7 maggio, la pioggia è arrivata fino in alta quota, accelerando i processi di riscaldamento e fusione del manto nevoso. La risorsa idrica nivale, dopo la fusione della prima decade del mese, con le nevicate successive è ritornata sui valori in media per il periodo.