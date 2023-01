Maltempo in Veneto, forte vento e neve in montagna: accumuli fino a 20 cm

Maltempo: nevica in montagna Veneto, accumuli fino a 20 cm

Belluno, 23 gennaio 2023 - Il maltempo ha innescato una serie di incidenti stradali dovuti al fondo viscido e innevato per i quali sono dovute intervenire numerose squadre dei Vigili del fuoco. Il primo, nel bellunese, è avvenuto lungo strada statale 50 bis/var del Grappa e del Passo Rolle ad Arsiè per un frontale tra due auto: quattro feriti tra cui un minore. A scontrarsi una Renault Clio con a bordo una famiglia composta da madre, padre e figlio e una Bmw 320 ibrid guidata da una persona di origine straniera. I pompieri arrivati dal distaccamento di Feltre hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato le operazioni del personale sanitario del Suem. Tutti e quattro i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale. I Carabinieri hanno deviato il traffico (la strada è rimasta bloccata durante i soccorsi) ed eseguito i rilievi del sinistro.

Sono almeno sei le altre autovetture in difficoltà. Tutte finite fuori strada e impossibilitate a proseguire e recuperate dai vigili del fuoco soprattutto nella zona della conca Ampezzana tra passo Falzarego e passo Giau.

Allerta venti tesi- forti

Il Meteo regionale segnala che oggi nel pomeriggio è previsto il permanere di venti tesi-forti da nord-est sulla costa e pianura limitrofa e in quota sulle zone montane. Venti che si attenueranno dal tardo pomeriggio fino a sera.

Considerati i fenomeni meteorologici previsti sul Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che è stata dichiarata la fase operativa di "Attenzione" per "Vento Forte" dalle 14.00 alle 18.00 di oggi 23 gennaio sulle zone montane (rinforzo in quota), sulla costa meridionale e sulla pianura limitrofa.