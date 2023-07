Nuova ondata di maltempo, in Veneto sette feriti: grave un 16enne. Treni bloccati sui binari per un fulmine

Venezia, 25 luglio 2023 – Linee ferroviarie interrotte, strade allagate e alberi abbattuti. Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul Veneto tra la notte e le prime ore di questa mattina. Sono oltre 500 le chiamate arrivate alle centrali di emergenza, 200 gli interventi realizzati finora dai vigili del fuoco con il supporto di squadre arrivate dal fuori regione. Particolarmente colpite le province di Treviso, Verona, Belluno, Vicenza e Padova: danni da grandine, piante abbattute dal vento, tetti scoperchiati e pali pericolanti. Zaia chiede lo stato di calamità per l'agricoltura, che ha subito danni ingenti. In tilt la circolazione dei treni. “Il Veneto sta lavorando senza sosta per riattivare la circolazione ferroviaria”, ha detto il ministro Matteo Salvini nel primo punto stampa di oggi.

Verona, 16enne colpito da un ramo: è grave

È stato colpito da un ramo caduto sotto la furia del vento un ragazzo di 16 anni, rimasto gravemente ferito a Zimella, vicino a Verona. Sette ricoveri e 27 le persone soccorse dal Suem 118: sono il bilancio di una forte grandinata che si è scaricata nella notte in Veneto, in particolare nella provincia veronese. Lo comunica il presidente regionale Luca Zaia. “La grandine – spiega il governatore veneto – ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani. In campagna ha azzerato coltivazioni, vigneti, frutteti e serre. Le linee ferroviarie sono ora interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova”. Il decreto dello stato di emergenza regionale sarà aggiornato nelle prossime ore alla luce delle nuove perturbazioni.

Treni interrotti: ecco dove

Un fulmine ha guastato dall'alba il sistema di regolazione della circolazione ferroviaria, con ripercussione su tutti i tratti di linea controllati dalla sala operativa di Verona. La circolazione è bloccata da questa mattina: “I treni sono stati fermati dove si trovavano nel momento in cui il guasto si è presentato”, fa sapere la Regione. I problemi più ingenti sono sulle linee: Verona- Brescia; Verona - Padova; Verona - Bologna; Verona - Brennero; Verona - Mantova; Mantova - Monselice; Vicenza - Schio.

La mappa dei danni nel Trevigiano

Sono 260 le richieste di intervento ancora in lista di attesa. Troppi i danneggiamenti da rimuovere, squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dall’alba. Il dispositivo di soccorso è stato integrato con l'arrivo di personale proveniente da fuori regione, soprattutto con l'impiego di autoscale per i lavori in quota. In particolare, a Treviso sono stati eseguiti oltre 70 interventi nella zona nord della provincia – a Conegliano, Asolo, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Godega, Gaiarine, Colle Umberto, Conegliano, Pieve di Soligo – per tetti danneggiati e scoperchiati, taglio e rimozione di piante. In attesa oltre 100 richieste.

Verona e Belluno: cosa succede

A Verona, già eseguiti 50 interventi per rami e alberi sulle sedi stradali, tetti scoperchiati. Alcune piante cadute lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia, a San Giorgio in Salice, hanno interrotto la circolazione dei treni. In attesa oltre 100 interventi di soccorso. A Belluno tra gli oltre 30 interventi, una frana di fango e detriti legnosi ha interessato la SR 349 in località Santa Maria a Quero Vas. La strada è stata pulita e riaperta questa mattina, poco prima dell'alba.

Blackout

La caduta di una pianta sui fili elettrici ha causato un blackout all'interno di un allevamento avicolo a Fonzaso con oltre 9.000 polli. In attesa 4 interventi. A Vicenza eseguiti 30 interventi, per taglio di piante e rimozione elementi pericolosi sull'altopiano di Asiago, nella zona pedemontana del Bassanese e nel basso vicentino. In attesa 5 interventi. Altri interventi infine a Padova, Venezia e Rovigo.