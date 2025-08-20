Maltempo in Veneto, temporali e grandine in arrivo: dove e quando

Venezia, 20 agosto 2025 – Si attende il maltempo in Veneto. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla regione e da Arpav, nella giornata odierna e domani giovedì 21 agosto, sono confermate delle fasi di instabilità, alternate a delle pause, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, con periodo più significativo tra questa sera e la mattinata di giovedì.

Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche) specie tra Prealpi e pianura; inoltre saranno possibili, soprattutto su pianura/costa, quantitativi localmente abbondanti per forti rovesci ripetuti e/o in lento spostamento. Nella seconda parte di giovedì i fenomeni dovrebbero risultare più irregolari, ma permarrà ancora il rischio di qualche locale temporale/rovescio intenso.

Le zone in allerta

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica arancione (fase di pre-allarme) per temporali, nelle province di Rovigo, Verona, Padova, Vicenza, Venezia e Treviso; nelle zone di Vicenza, Belluno, Treviso e Verona la criticità sarà gialla (fase di attenzione), verde per Belluno. È dichiarata inoltre l’allerta idrogeologica arancione (preallarme) nelle zone di Rovigo, Padova, Vicenza, Verona, Venezia e Treviso, gialla per Vicenza, Belluno, Treviso, Verona e Venezia. La fase operativa per criticità idrogeologica nelle zone Rovigo, Padova, Vicenza, Verona, Venezia e Treviso, idrogeologica per temporali nelle zone Rovigo, Padova, Vicenza, Verona, Venezia e Treviso è da considerarsi di preallarme dalle 18 di oggi alle 14 di domani.

Il pericolo frane sulle montagne

Sarà possibile l’innesco di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; probabile rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e allagamenti di locali interrati e/o sottopassi; innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, in particolare per le zone in allerta arancione. In caso di temporali, per tutte le zone in criticità gialla o arancione lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi, diffusi e in rapida evoluzione.