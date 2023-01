Maltempo Veneto: attesi due giorni di forte vento e neve

Spazzaneve in azione sulle strade imbiancate

Venezia, 18 gennaio 2023 - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da meteo Veneto con segnalazione meteo, emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto in data odierna alle 13:00, che prevede ‘tra giovedì 19 e le prime ore di venerdì 20 previste nevicate fino a quote collinari, con probabili accumuli di qualche cm anche nei fondovalle prealpini e sui colli. In pianura le precipitazioni potranno assumere carattere di neve mista a pioggia o a tratti neve, con possibili accumuli fino a qualche cm in alcune zone in corrispondenza dei fenomeni più intensi.”

Al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del sistema regionale di Protezione Civile, per nevicate è stato dichiarato lo ‘stato di attenzione’ a quote collinari ed a tratti anche nei territori in pianura. Nel merito della medesima segnalazione emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, è previsto anche che: “Tra la mattinata di giovedì e quella di venerdì rinforzo dei venti di Bora, più significativo (venti tesi / forti) sulla costa centro meridionale e pianura limitrofa”.

In questo caso specifico, sempre al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, in riferimento all’annunciato vento forte è stata dichiarata la ‘fase operativa di attenzione sulla costa centro meridionale e pianura limitrofa.