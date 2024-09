Maltempo in Veneto: nel Padovano esondano Tergola, Piovego e Vandura. Allagamenti a Vicenza

Vicenza, 24 settembre 2024 – Si registrano danni e disagi in Veneto in seguito all’intensa perturbazione che ha attraversato la regione nella notte di ieri. I Vigili del fuoco hanno effettuato 280 interventi per allagamenti, danni d'acqua e alberi caduti, soprattutto nel Vicentino, nel Trevigiano e nel Padovano. In ques’ultimo territorio sono esondati i fiumi Tergola e Piovego a Villa del Conte e il Vandura a Loreggia. Undici persone sono state evacuate.

Una strada allagata a Vicenza (foto Giacomo Possamai, Facebook)

A Vicenza, il sindaco Giacomo Possamai ha disposto l'apertura del Centro operativo comunale, nella sede del comando di Polizia locale, da dove coordina il monitoraggio del territorio con gli assessori alla protezione civile Matteo Tosetto e alla mobilità Cristiano Spiller. Per la messa in sicurezza dei territori colpiti, hanno operato la Protezione civile, la Polizia locale e la Amcps. La situazione più critica si è verificata nella zona est della città.

Le autorità raccomandano ai cittadini massima attenzione sulla rete stradale, specie se si intende attraversare dei sottopassaggi.