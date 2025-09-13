Mamma e figlio sul seggiolino travolti in bici da un'auto, alla guida un 70enne senza patente. Bimbo gravissimo

La notte giusta

CronacaMamma e figlio sul seggiolino travolti in bici da un'auto, alla guida un 70enne senza patente. Bimbo gravissimo
13 set 2025
REDAZIONE VENETO
L'incidente è avvenuto ad Adria, in provincia di Rovigo, la donna e il piccolo di 7 anni stavano attraversando la strada. La posizione dell'investitore è al vaglio del pm di turno

Rovigo, 13 settembre 2025 - Mamma e figlio sul seggiolino travolti in bici da un'auto, il bambino di 7 anni è in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto ad Adria, in provincia di Rovigo. La donna e il piccolo sono stati investiti mentre attraversavano la strada. Alla guida dell'auto un 70enne senza patente. Il bambino è apparso subito in gravissime condizioni, è stato soccorso d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Padova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La madre, ferita ma non in modo grave, è stata invece portata all'ospedale di Rovigo. L'investitore si è fermato e ha chiamato i soccorsi. La posizione dell'investitore è al vaglio del pm di turno della Procura rodigina.

© Riproduzione riservata