Matrimonio di Bezos a Venezia: le proteste e l’idea trasloco all’Arsenale

Venezia, 23 giugno 2025 – Nella città lagunare non si placano le proteste in vista del matrimonio di Jeff Bezos. L’ultima si è registrata stamani. Un gruppo di Greenpeace Italia e del gruppo d'azione britannico Everyone Hates Elon ha srotolato in piazza San Marco uno striscione gigante di 400 metri quadrati con la scritta 'If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax'. Che, tradotto, significa: “Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse”. Una protesta che si ripete in vista del matrimonio del miliardario che verrà celebrato fra pochi giorni a Venezia, tra vip stellari attesi (in arrivo anche Ivanka Trump dopo una tappa alla Ferrari).

Perché Greenpeace protesta

Simona Abbate di Greenpeace Italia ha spiegato così l’iniziativa di protesta: ''Bezos incarna un modello economico e sociale che ci sta conducendo verso il collasso. Sempre più spesso l'ingiustizia sociale viaggia di pari passo a quella climatica: da una parte l'arroganza di pochi miliardari che hanno stili di vita devastanti per il pianeta, dall'altra tutte le persone che subiscono quotidianamente i danni della crisi. I super ricchi – prosegue Abbate – le industrie fossili e quella della difesa speculano sulla vita delle persone: tassare i loro enormi profitti sarebbe un primo passo verso la giustizia sociale e climatica per cui lottiamo ogni giorno''.

Everyone Hates Elon: “Quelli come Bezos dovrebbero pagare le tasse sul patrimonio”

Il portavoce della nota associazione spiega come: ''Mentre i governi parlano di scelte difficili e lottano per finanziare i servizi pubblici, Jeff Bezos può permettersi di chiudere mezza città per giorni e giorni solo per celebrare il suo matrimonio – tuona un portavoce di Everyone Hates Elon –. Poche settimane fa ha speso milioni di dollari per un viaggio spaziale di appena 11 minuti. Se mai ci fosse un segno che i miliardari come Bezos dovrebbero pagare le tasse sul patrimonio, è proprio questo''.

Lo striscione anti Bezos in piazza San Marco

Una due giorni ‘blindata’ a Venezia

La macchina della sicurezza è da G7. Nell’elenco del personale previsto per le nozze di Bezos, ex marine americani, vigilanza armata in motoscafo, oltre a riunioni in Prefettura e controlli straordinari sui flussi aerei da parte di Enac, Enav ed Eurocontrol. Il cuore della cerimonia sarà l’isola di San Giorgio Maggiore, blindata da giorni. Qui, al Teatro del Bosco, anfiteatro immerso nel verde con vista sulla laguna si celebrerà il rito il 27 giugno, riservato a soli 200 invitati selezionatissimi. Attesi molti vip. Altre location top-secret includono Palazzo Pisani Moretta, Madonna dell'Orto e la Scuola Grande della Misericordia, dove il 28 giugno è (o, almeno era) prevista la festa di chiusura.

Ipotesi ‘trasloco’ per la festa

Nell’intento finale di disinnescare le proteste annunciate dal comitato ‘No Bezos’, secondo quanto riporta il Gazzettino, gli organizzatori avrebbero deciso l'improvviso spostamento della festa nuziale di sabato 28 giugno dagli spazi della Scuola Grande della Misericordia all'Arsenale, molto più facile da controllare dagli addetti della sicurezza.