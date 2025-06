Matrimonio Bezos a Venezia, Zaia: “L’ostracismo non fa bene alla città”

Venezia, 24 giugno 2025 – Attesa per il matrimonio più atteso, tra curiosità, invitati vip e anche proteste. A tal proposito di quest’ultime, il presidente della Regione Luca Zaia a chi gli ha chiesto, durante la conferenza stampa a Palazzo Balbi a Venezia, un commento sulle polemiche per l'imminente matrimonio di Jeff Bezos, patron di Amazon, con la giornalista Lauren Sánchez, ha voluto precisare: “Venezia accoglie tutti e non ritengo opportuno un atteggiamento di ostracismo che non fa del bene alla città. Non solo: si stima che il ritorno d'immagine per Venezia sia intorno ai 2,5 miliardi euro. Se poi a qualcuno fanno schifo i soldi, d'accordo, ma è una questione che abbiamo già affrontato a Cortina che ora, grazie alle Olimpiadi 2026, è in pieno sviluppo. Sono convinto che sia doveroso il rispetto dell'opinione di tutti - ha aggiunto Zaia - ma queste polemiche sono di una minoranza e non mi risulta che la maggior parte dei veneziani sia contraria. Va anche valutato il fatto che Venezia è anche una grande cassa di risonanza globale e queste iniziative non incentivano i futuri eventi. E poi, in fin dei conti, si parla di 2 persone che si stanno sposando, ma vogliamo lasciarli in pace”.

Super traffico di jet privati

Anche i jet privati, non solo gli yacht, stanno incrementando gli arrivi a Venezia dove da giovedì 26 giugno inizieranno le danze della tre giorni di feste nuziali di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Sulla pista dello scalo internazionale 'Marco Polo' di Tessera (Venezia), gestito dalla Save, è aumenta già da stamane la frequenza di jet privati e aero-taxi con i quali sono iniziate ad arrivare le avanguardia dei circa 200 ospiti invitati al miliardario wedding.

Una due giorni ‘blindata’ a Venezia

Una riunione del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza si è tenuta oggi in prefettura a Venezia con il prefetto Darco Pellos, il questore Gaetano Bonaccorso e i responsabili di tutte le forze dell'ordine a livello di città metropolitana e dirigenti del Comune di Venezia. All’ordine del giorno, ovviamente, i tre giorni di festeggiamenti per le nozze del secolo a cui parteciperanno circa 200 ospiti. Tra questi, ci sarà probabilmente anche Ivanka Trump, figlia del presidente americano, che ieri è arrivata a Modena per un visita privata alla Ferrari. La valutazione della Prefettura è che i servizi già predisposti siano adeguati alle esigenze, anche per quanto riguarda le possibili manifestazioni di protesta annunciate dal fronte 'No Bezos'; comitati che, per ora, non hanno ancora avanzato ufficialmente richiesta per pubbliche manifestazioni.

Il cuore della cerimonia sarà l'isola di San Giorgio Maggiore, blindata da giorni. Qui, al Teatro del Bosco, anfiteatro immerso nel verde con vista sulla laguna si celebrerà il rito il 27 giugno, riservato agli invitati. Altre location top-secret includono Palazzo Pisani Moretta, Madonna dell'Orto e la Scuola Grande della Misericordia, dove il 28 giugno è prevista la festa di chiusura.

La festa trasloca all’Arsenale

Nell’intento finale di disinnescare le proteste annunciate dal comitato ‘No Bezos’, gli organizzatori hanno deciso l'improvviso spostamento della festa nuziale di sabato 28 giugno dagli spazi della Scuola Grande della Misericordia all'Arsenale, molto più facile da controllare dagli addetti della sicurezza.

Curiosità e numeri delle nozze

L'Aman Hotel, già cornice delle nozze di George Clooney nel 2014, dovrebbe ospiterà la cerimonia, affiancato da altri hotel simbolo del lusso veneziano come il St. Regis, il Gritti, il Danieli e il Kempinski. Tra le curiosità, all'albo pretorio del Comune non risulta alcuna pubblicazione a nome Bezos -Sanchez. Probabile che si tratti di una festa privata, a rito già avvenuto, con una stima di spese che va da 10 a 30 milioni di dollari. Sono circa 30 i taxi acquei prenotati dalla coppia per i propri ospiti, su un totale di 280 barche a chiamata, cosa che non impatterà sul servizio di noleggio e di linea dei taxi, che sarà garantito. Nei giorni della festa di matrimonio, quelli centrali dell'ultima settimana di giugno, non sono previste in città particolari limitazioni al traffico acqueo, né a quello pedonale in centro storico.

Quanto inviati e i vip annunciati

Saranno circa 250 gli invitati alla cerimonia che arriveranno da ogni parte del mondo. La lista degli ospiti vip è da vero red carpet delle grandi occasioni, attesti star come Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, Robert Pattinson, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Ivanka Trump, Katy Perry, Orlando Bloom, Barbara Streisand, Kris Jenner, solo per citarne alcuni.

Gli abiti della sposa

La più attesa sarà la sposa Lauren Sanchez promette di rubare la scena con una collezione di 27 abiti firmati dai più grandi stilisti, da Oscar de la Renta a Dolce & Gabbana, il tutto sotto lo sguardo attento di Anna Wintour, icona di ''Vogue''.