Mattarella ricorda Willy Monteiro, italiano esemplare: “Il diverso è visto come il nemico. I social amplificatori d’odio”

Romo, 16 settembre 2025 – "Nelle società di oggi ritorna un clima di avversione e rancore di reciproco rifiuto che spesso sfocia nella violenza e giunge all'omicidio”. Sono le parole di Sergio Mattarella, che alla cerimonia in ricordo di Willy Monteiro Duarte – il 21enne italiano di origini capoverdiane ammazzato il 6 settembre 2020 mentre difendeva un amico – cita Martin Luther King, “grande uomo di pace e civiltà”.

Mattarella abbraccia Lucia Monteiro Duarte, mamma di Willy, durante la cerimonia in ricordo del ragazzo ucciso a Colleferro (Imagoeconomica)

“Luther King ripeteva: ‘L'odio moltiplica l'odio e la violenza moltiplica la violenza’” ricorda il Capo dello Stato . Ma "in ogni tempo la violenza si è manifestata in modi diversi. Dobbiamo guardare alla violenza del nostro tempo per contrastarla, per sconfiggerla”.

Oggi il web e i media sono megafono di atti violenti. "Sui social e non solo su di essi vengono amplificate parole di odio che vengono accompagnate da una narrazione per generare sfiducia per provocare conflitti, divisioni e scontri. Sono rifiutate la realtà, il rispetto delle opinioni, la critica civile il diverso da se stessi viene visto come un nemico, un nemico da combattere e abbattere, lungi dal considerare la diversità di opinione una sfida all'approfondimento si ritiene che gli altri debbano essere annientati. Si rischia che la violenza diventi ordinaria e banale e c'è chi ne arriva a fare una ragione di vanto”.

Willy Monteiro Duarte “è un italiano esemplare – ha proseguito Mattarella – per questo è stato insignito alla memoria della medaglia d'oro al valor civile per il suo gesto di coraggio e di altruismo. Onorarlo Willy significa costruire un mondo dove l'amicizia non sia soltanto una relazione personale ma come Willy ha insegnato, sia fondamento della vita sociale".

Prima del suo discorso il Presidente della Repubblica ha incontrato la madre e la sorella di Willy, Lucia e Milena, commosse dalla presenza della più alta carica dello Stato. La mamma del giovane ucciso lo ha ringraziato pubblicamente e si è poi rivolta alla comunità di Colleferro, agli amici e alle istituzioni presenti. “Nel nostro grande dolore abbiamo sentito l'abbraccio e il conforto dell'Italia intera. Vi ringrazio per voler onorare così la sua memoria. Willy non venga ricordato come un eroe, ma come un ragazzo semplice e amico di tutti. Il nostro messaggio, quello che stiamo portando avanti da cinque anni, è vivere la vita con la pace nel cuore”.

Per l’omicidio di Monteiro sono stati condannati Marco Bianchi (ergastolo), il fratello Gabriele Bianchi (28 anni), Francesco Belleggia (23 anni) e Mario Pincarelli (21 anni).