Meningite Bassano, Tommaso Fabris morto a 17 anni. Era il cestista del The Team Basket di Riese

Tommaso Fabris (immagine Facebook)

Bassano del Grappa (Vicenza), 1 marzo 2023 - Meningite, non ce l'ha fatta Tommaso Fabris. Il 17 enne di Tezze sul Brenta (Vicenza) è morto all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Era stato ricoverato tra il 25 e il 26 febbraio. Ieri pomeriggio, 28 febbraio, la terribile notizia: morte cerebrale. "E' finita. Tommy adesso ci guarda da lassù", le parole degli allenatori del The Team Basket. Sono 265 (per ora) le persone che hanno avuto contatti con il giovane per cui è stata decisa la profilassi.

Vaccinazione dei compagni di squadra

Sono stati invitati alla vaccinazione per oggi, dall'azienda sanitaria di Treviso, i 22 tra compagni di squadra e staff tecnico della squadra di basket dove giocava Tommaso. Fabris militava nella The Team Riese Pio X, squadra della cittadina trevigiana, che disputa il campionato di serie C Gold. A compagni e staff sarà proposta la vaccinazione contro il meningococco B.

Il basket in lutto

Tanti gli amici, i compagni di squadra, di scuola di Tommaso che si erano riuniti in veglia sotto le finestre dell’ospedale San Bassiano, pregando e sperando per il suo futuro, con uno striscione con la scritta “Forza Tommy”.

Il presidente della Federazione italiana pallacanestro (Fip), Giovanni Petrucci, interpretando il lutto e il dolore del basket italiano, ha espresso "vicinanza e cordoglio alla famiglia Fabris, al padre Christian, alla madre signora Emanuela e al fratello Alessio, per la prematura perdita di Tommaso, giocatore della The Team Riese Pio X che disputa il campionato di serie C Gold".

Chi era Tommaso Fabris

Tommaso, studente modello del liceo scientifico statale a indirizzo sportivo di Bassano del Grappa era un giovane talento del basket, capitano e campione d'Italia U14 con l'Orange1 Bassano (Vicenza), era stato colpito venerdì scorso da meningite fulminante. Avrebbe compiuto 18 anni tra poche settimane.

Nel 2019 era stato vincitore del campionato italiano under 14 con la sua Oxygen Bassano, e in questa stagione disputava i campionati di due categorie differenti: l’under 19 con l’Mba Bassano e poi la Serie C Gold di “The Team”.