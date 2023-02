Meningite, procedura di morte cerebrale per il 17enne vicentino. Profilassi per 256 persone

Profilassi contro la meningite

Meningite, 17enne finisce in rianimazione. Profilassi per 60 contatti stretti a Bassano del Grappa

Veneto, 28 febbraio 2023 - Si è aggravata la situazione del caso di meningite che ha colpito un giovane vicentino, ormai in fin di vita, e per il focolaio che si sta cercando di arginare con i tracciamenti.

Questa mattina è stata avviata la procedura di osservazione per la dichiarazione di morte cerebrale del 17enne di Tezze sul Brenta (Vicenza), colpito da meningite di tipo B e ricoverato nel fine settimana all'ospedale San Bassiano, a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. La procedura durerà sei ore, come previsto dalla legge.

L'Ulss 7 Pedemontana ha avviato il tracciamento di tutti i contatti avuti dal ragazzo negli ultimi 10 giorni, tra cui i compagni di squadra con cui si era allenato e gli avversari, incontrati in una partita disputata nei giorni scorsi. Sono 265 le persone attualmente in profilassi.

Cos’è la meningite?

La Neisseria Meningitidis o Menigococco è un batterio che si trova piuttosto frequentemente in gola e nel naso; il 5-10% dei soggetti possono essere portatori asintomatici del batterio nel naso-faringe. Esistono tipi diversi (sierotipi) di questo germe, contraddistinti con le lettere dell’alfabeto e i più frequenti sono l’A, B, C, Y, W135. La trasmissione avviene da persona a persona attraverso le goccioline respiratorie o le secrezioni della gola di persone infette sane o malate. In alcuni casi il meningococco raggiunge il sangue e, attraverso questo, altri organi, causando malattie invasive, in particolare la meningite (infiammazione grave delle membrane che avvolgono il cervello) o la sepsi (infezione diffusa nel sangue).

Queste malattie sono sempre gravi e possono lasciare danni permanenti di tipo neurologico e comportamentale o portare alla morte in poche ore. Meno frequenti sono altre malattie meningococciche come la polmonite e la congiuntivite. La malattia colpisce in particolare i bambini di età inferiore ai 5 anni e soprattutto è più frequente nei bambini al di sotto dei due anni di vita. Un’altra fascia di età interessata, anche se con minor frequenza, è quella degli adolescenti e dei giovani adulti.

Le informazione mediche sono riportate sul sito della Regione Veneto

I vaccini

In Italia i vaccini contro il meningococco efficaci nei bambini piccoli sono da poco disponibili: dal 2008 è disponibile quello contro il ceppo C e dal 2014 quello contro il ceppo B. Negli ultimi anni, la malattia è in diminuzione, anche grazie alla vaccinazione contro il meningococco C.