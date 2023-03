Meningite nel Trevigiano: quindicenne in terapia intensiva

Treviso, 31 marzo 2023 - Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cà Foncello di Treviso per meningite da meningococco, dove è in condizioni stabili.

I primi sintomi

Lo rende noto oggi l'azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana. I primi sintomi della malattia sono comparsi mercoledì 29 marzo, e ieri il giovane è stato portato al pronto soccorso di Montebelluna (Treviso) per poi essere trasferito al nosocomio trevigiano.

Profilassi per i contatti stretti

Nella serata di ieri 30 marzo il Sisp dell'azienda sanitaria ha contattato e sottoposto a profilassi circa 20 contatti stretti, tra familiari e amici del ragazzo. Oggi saranno messi in profilassi i compagni di classe, un'altra ventina di persone.

Questo tipo di batterio si trasmette per via respiratoria, il dipartimento di igiene e sanità pubblica Sisp ha attivato il tracciamento dei contatti stretti del 15enne.

La malattia invasiva da meningococco, ha una incubazione che può essere al massimo di 10 giorni, ma in media l’incubazione è di 4 giorni e si trasmette per via respiratoria con il contatto diretto da persona a persona attraverso le goccioline respiratorie.