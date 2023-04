Meteo Veneto, allerta per vento teso o forte. Dove e quando

Veneto, 2 aprile 2023 - Allerta per vento 'teso' a tratto forte sulle coste del Veneto. Il Meteo della Regione Veneto segnala che domani, lunedì 3 aprile, è previsto un cielo sereno o poco nuvoloso con ottima visibilità, salvo residui annuvolamenti a inizio giornata e possibile attività cumuliforme pomeridiana sulle Prealpi. Precipitazioni saranno in prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa di isolate precipitazioni sulle Prealpi centro-occidentali nelle ore pomeridiane.

I venti da nord-est, moderati/tesi in quota con rinforzi in serata e moderati sull'entroterra, si prevedono tesi sulla costa, sulla pianura limitrofa e zone sud-orientali, a tratti forti sul litorale centrale e meridionale, soprattutto in serata. Il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato la fase operativa di attenzione ''per vento forte'' su costa e pianura limitrofa dalle ore 8 del mattino di lunedì 3 aprile alle ore 14 di martedì 4 aprile.