Meteo Veneto, allerta per vento forte sulla costa e in pianura domenica e lunedì

Veneto 24 febbraio 2023 - Veneto forte sulle coste e in pianura: l'allerta scatta per domenica e lunedì.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione Veneto ha emesso il segnale di attenzione per vento forte su costa, pianura limitrofa e pianura sud orientale a partire dalla mezzanotte di domani, 25 febbraio e fino alle 18 del 27 febbraio. La decisione è stata adottata in relazione al bollettino Meteo Veneto, che prevede dalle prime ore di domenica 26 febbraio e fino a lunedì pomeriggio un rinforzo dei venti da nordest soprattutto su pianura e costa, con fase più significativa domenica. In particolare sulla costa, pianura limitrofa e pianura sud orientale i venti saranno spesso forti. Sul resto della pianura, generalmente tesi, a tratti anche forti.