Standing ovation per Michele Merlo, Riki canta ‘Tutto per me’ in tv. “Era un ragazzo d’oro”

Vicenza, 5 dicembre 2024 – Standing ovation per Michele Merlo a ‘This is me’, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin e dedicato alla galassia Amici. L’amico e antico ‘rivale’ Riki Marcuzzo – i due cantanti hanno partecipato insieme ad Amici 16 – lo ha voluto ricordare parlando della loro amicizia nata ai tempi del talent di Maria De Filippi, quando Michele si faceva chiamare Micke Bird e sognava la fama. Ma soprattutto ha emozionato il pubblico cantando ‘Tutto per me’, la canzone pubblicata da Merlo nell’album ‘Cuori stupidi’ nel 2020, un anno prima della sua morte.

Stroncato tre anni fa da una leucemia fulminante, sulla morte del cantante vicentino è stata aperta una lunga inchiesta a carico anche del suo medico di base, ora archiviata.

“Hai condiviso il tuo percorso ad amici con un ragazzo che si chiamava Michele Merlo, a cui vorrei dedicare applauso: purtroppo non c’è più e se ne è andato a soli 28 anni”, ha detto Silvia Toffanin ieri sera in trasmissione, parlando con Riki.

E subito è scattata la standing ovation del pubblico in sala, seguita dall’emozione dei telespettatori a casa, almeno stano al ‘termometro’ dei social. “Questo applauso Michele è per te, per i tuoi genitori a cui mando davvero l’abbraccio più grande”, ha aggiunto la conduttrice.

Emozionante il ricordo di Riki. “Era un amico, in primis. Era un rapporto di amore e d’odio perché ovviamente c’era anche la competizione, però gli ho sempre voluto un gran bene. Non voglio piangere e quindi la cosa più bella e giusta era ricordarlo con la sua canzone”.

“Glielo dovevo, perché c’è una cosa che mi è dispiaciuta tanto – ha ricordato Riki –: avevo un e-store vicino a Bassano e lui mi aveva scritto. Ma gli avevo detto che facevo tardi e non si riusciva (a verdersi, ndr) poi è venuto a mancare poco dopo. Sono quelle cose che dici ‘non si potevano sapere’. Col senno di poi è chiaro che mi liberavo e dicevo: via e corro da te”.

Dopo una carriera lampo scoppiata all’improvviso con Amici, il vicentino Michele Merlo è scomparso nel 2021 per una leucemia fulminante. Sul caso c’è stata un’indagine a carico del suo medico di base, ma ora l’inchiesta è stata archiviata. “È stato tutto improvviso – ha raccontato Riki, ricordando quei momenti tragici - è stata tutta una cosa ingiusta, una tragedia. Speriamo che Miki viva sempre costantemente nei nostri cuori: è la cosa più semplice e magari banale da dire, ma è la verità”

“Era un ragazzo d’oro, aveva un talento incredibile. Non se lo merita nessuno e ovviamente neanche lui”, ha concluso l’amico prima di cantare ‘Tutto per me’.