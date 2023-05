Mogliano Veneto, violenza sessuale su due colf: a processo l'ex petroliere Giancarlo Miotto

Mogliano Veneto (Treviso), 4 maggio 2023 - È stato oggi rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale Giancarlo Miotto, 80 anni, imprenditore di Mogliano Veneto (Treviso), ex petroliere, indicato da due donne impiegate come collaboratrici domestiche nella sua abitazione di essere state costrette a subire in un ampio arco di tempo in più circostanze attenzioni di tipo sessuale.

L'uomo si è finora sempre difeso definendo consensuali gli incontri. Quando fu denunciato, nel 2021, Miotto venne anche arrestato e uscì dal carcere dopo la concessione degli arresti domiciliari. L'indagine ha preso avvio dalla denuncia delle due colf di 36 e 41 anni, una di origine filippina, l'altra dello Sri Lanka. Entrambe lo hanno accusato di averle palpeggiate e costrette a rapporti sessuali nelle stanze della sontuosa villa dell'imprenditore sul Terraglio.

Miotto, dovrà difendersi dall'accusa di violenza sessuale davanti ai giudici. A deciderlo è stato il gup di Treviso Marco Biagetti che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Barbara Sabattini e ha disposto il rinvio a giudizio. La prima udienza del procedimento è stata fissata per il 14 novembre del 2024.