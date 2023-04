Molestie nel Consiglio Regionale Veneto, Cecchetto e Formaggio: accordo e nessuna querela

Venezia, 6 aprile 2023 - Non ci saranno denunce o querele, si chiude così il caso delle molestie a Palazzo Ferro Fini avvenuto il 7 marzo scorso, alla vigilia della festa della donna. La vicenda denunciata dalla consigliera veneta della Lega Milena Cecchetto contro il collega di Fratelli d'Italia Joe Formaggio finisce con un accordo tra le parti e nessuna querela. Con due comunicati stampa spediti dai rispettivi avvocati gli esponenti politici vicentini chiudono così la vicenda scoppiata lo scorso 7 marzo in una sala di Palazzo Ferro Fini, sede veneziana dell'Assemblea regionale. La consigliera della Lega aveva raccontato di essere stata importunata e molestata dal consigliere di Fratelli d'Italia, episodio per il quale Formaggio ha già subito una sospensione dai lavori consiliari di 5 giorni.

Formaggio: “Comportamento inopportuno”

In un comunicato inviato dal legale di Formaggio, l'avvocata Francesca Rigato, l'esponente di FdI dichiara "che il comportamento mantenuto nei confronti della consigliera è stato inappropriato e fuori luogo". "Intendo pertanto rivolgere le mie formali e sentite scuse a Cecchetto per quanto fatto - afferma - impegnandomi a non tenere più atteggiamenti come quelli posti in essere lo scorso 7 marzo". Nella nota del legale, Formaggio si impegna inoltre "per il futuro ad astenersi da ogni e qualsiasi comportamento che possa arrecare disagio e/o imbarazzo a chicchessia". Formaggio sottolinea infine "che la somma proposta dal consigliere a titolo di riconoscimento per il disagio subito 10 mila euro verrà devoluta ad una associazione impegnata nella lotta alla violenza contro le donne e che sarà indicata dalla consigliera Cecchetto".

Cecchetto: "Denunciare"

"A distanza di quasi un mese da quel giorno ancora oggi sono molto ferita e amareggiata”. Così la consigliera regionale della Lega Milena Cecchetto, in una diffusa dal proprio legale, commenta la transazione raggiunta con il collega Joe Formaggio. "Dopo aver ricevuto la presa di coscienza di Joe Formaggio circa la gravità dei fatti occorsi e le sue formali scuse - aggiunge - ho pensato a lungo su come dare un segnale concreto alla lotta nella violenza contro le donne. Ho scelto di preferire un gesto tangibile ad un percorso giudiziario, per quanto legittimo dal punto di vista giuridico e morale, senza sporgere querela né, soprattutto, richiedere alcunché per il danno morale subito. Ciò a fronte di una donazione di Joe formaggio a favore di un'associazione». Cecchetto ringrazia anche chi le è stato vicino in queste settimane ed invita tutte le donne vittima di violenza a non aver paura: "non si può tacere, la violenza, in tutte le sue forme, in tutti i modi, deve essere combattuta, sempre!".