Trovata morta in casa la 39enne Lisa Labbrozzi, coordinatrice di Forza Italia del Trevigiano

Treviso, 14 maggio 2024 – È stata trovata morta in casa Lisa Labbrozzi, giovane dirigente provinciale di Forza Italia. Avrebbe computo 40 anni tra pochi giorni, invece ieri mattina il papà l’avrebbe trovata senza sensi nella sua casa di Casale sul Sile, nel Trevigiano. Immediatamente è scattato l’allarme al 118, ma quando sono arrivati i sanitari non c’era più nulla da fare.

Ingegnere e manager per la Gde di Bologna, Lisa Labbrozzi era una politica molto apprezzata sul territorio. Proprio in queste settimane era impegnata nella campagna elettorale per sostenere i candidati sindaci del Trevigiano. Il suo era un ruolo importante: faceva parte del direttivo provinciale di Forza Italia ed era una componente del Consiglio di amministrazione di Contarina, la società in housing per al gestione dei rifiuti.

Annullati in segno di lutto tutti gli eventi elettorali di Forza Italia previsti nelle prossime ore. Proprio ieri, Lisa avrebbe dovuto partecipare a una serata con il coordinatore provinciale Flavio Tosi e Cristina Andretta, ex sindaca di Vedelago e candidata alle Europee.

Una tragedia improvvisa quella che ha colpito la famiglia Labbrozzi. È stato il papà a trovarla esanime nella sua abitazione: ieri mattina avevano appuntamento dal notaio per un rogito, non riuscendo a mettersi in contatto con lei è entrato in casa e l’ha trovata priva di sensi. È successo poco prima delle 9 di lunedì 13 maggio.

Forse è stato un malore a stroncarla. Ieri i carabinieri non avrebbero trovato elementi per suffragare eventuali aggressioni, tant’è che la procura di Treviso ha già restituito la salma alla famiglia per dare corso ai funerali.

Il mondo della politica è sconvolto da questa tragedia improvvisa. Venerdì 17 maggio avrebbe compiuto 40 anni, pare che stesse organizzando una festa con amici e parenti.

Originaria di Preganziol, si era diplomata al liceo scientifico di Mogliano Veneto e poi si era iscritta all’Università di Udine, dove si era laureata in Ingegneria gestionale dell’informazione.

Aveva una formazione formazione internazionale: dopo un periodo di studio anche all’Università di Windsor, aveva lavorato anche nell’ateneo statunitense del Michigan. Attualmente svolgeva un ruolo di ‘operations manager’ per la Gde, azienda bolognese specializzata nella fornitura di materiale edile. Nel suo curriculum, compare anche un ruolo di responsabilità per l’azienda trevigiana E-Energia altre società della zona di Mogliano Veneto e del Bolognese.