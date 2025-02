Addio alla nonna di Giulia Cecchettin, il figlio Gino le dedica la canzone di Cristicchi

Rovigo, 15 febbraio 2025 – Una grande commozione collettiva in tutto il Polesine per la scomparsa di Carla Gatto. La notizia ha scosso l’opinione pubblica. Aveva 76 anni la madre di Gino Cecchettin e nonna di Giulia, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre 2023. Molto conosciuta come artista e scrittrice era di Beverare di San Martino di Venezze (Rovigo), è deceduta venerdì 14 febbraio all’ospedale di Verona, a seguito di un aggravamento delle condizioni.

L’annuncio social del figlio Gino Cecchettin

La scomparsa di Carla Gatto, è stato reso noto sui propri profili social da Gino Cecchettin, con una citazione a lutto della canzone ‘Quando sarai piccola’, che Simone Cristicchi ha cantato al festival di Sanremo, dedicandola a sua madre. Da dicembre la donna accusava difficoltà respiratorie per cui si stava sottoponendo a cure e accertamenti. Qualche giorno fa ha avuto un malore alla stazione di Rovigo ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Verona, dove è deceduta ieri pomeriggio, forse per la rottura di un’arteria.

L’impegno a ricordo della nipote Giulia

Carla Gatto è sempre stata in prima fila ai processi, che vedeva imputato il suo assassino l’ex fidanzato Filippo Turetta. In aula a Venezia al processo si ricorda la sua frase: "Spero che nessun’altra famiglia riviva una tragedia come la nostra". Carla Gatto si era prodigata con diverse iniziative pubbliche a ricordo dell’amata nipote, a cui aveva dedicato anche il libro ‘Con lo zaino sulle spalle’. Tra le ultime apparizioni di Carla Gatto a gennaio, in occasione della mostra dei presepi del ‘Circolo Culturale Arti Decorative’ di Rovigo, dove le era stato donato un presepe realizzato in memoria di Giulia Cechetttin.