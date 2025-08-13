Incidente mortale sulla tangenziale a Rovigo: disposta la perizia cinematica

Rovigo, 13 agosto 2025 – Un atto dovuto necessario dopo la tragedia. La Procura della Repubblica di Rovigo ha disposto una perizia cinematica per ricostruire la dinamica del tragico incidente avvenuto nella notte tra giovedì 31 luglio e venerdì 1° agosto lungo la tangenziale di Rovigo, davanti al ristorante ‘Al Fogolar’. Uno scontro dove ha perso la vita il camionista Manjinder Singh, 43enne, residente a Oderzo (Treviso).

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era fermato con il proprio mezzo pesante nella piazzola di sosta di fronte al locale per trascorrere la notte. Dopo aver parcheggiato, stava attraversando la carreggiata per raggiungere l’alloggio. Non è chiaro, secondo quanto riferisce la famiglia, perché stesse tornando verso il ristorante, tra le ipotesi che si fosse diretto ai servizi igienici. In quel momento è stato investito da un’auto in transito proveniente in direzione Ferrara. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale.

Quando si terrà la perizia

Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Rovigo, Francesco D’Abrosca, ha conferito l’incarico di accertamento tecnico non ripetibile all’ingegner Luigi Cipriano, fissando l’inizio delle operazioni per martedì 9 settembre alle 8.45 al Tribunale di Rovigo. La perizia avrà lo scopo di ricostruire con precisione le modalità del sinistro e chiarire ogni aspetto utile alle indagini. Alle operazioni peritali parteciperà anche l’ingegner Mario Piacenti, messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A. come consulente tecnico di parte per la famiglia della vittima.

La famiglia della vittima

Per essere assistiti e supportati nel percorso volto a chiarire la vicenda, i familiari di Manjinder Singh si sono rivolti, tramite l’Area Manager di Treviso Diego Tiso, a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che metterà a disposizione ogni mezzo a favore della famiglia per contribuire a fare chiarezza sull’accaduto.