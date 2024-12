Cadavere carbonizzato in casa nel Vicentino

Vicenza, 17 dicembre 2027 - Entrano in casa per domare un incendio e scoprono un cadavere carbonizzato. È successo oggi a Salcedo, nel Vicentino. Il corpo bruciato è stato trovato dai vigili del fuoco all'interno di un'abitazione di via Garibaldi. I pompieri erano interventi per spegnere le fiamme, divampate all'interno in una casa intorno alle 13.30. Dopo aver domato il rogo, hanno iniziato a ispezionare le stanze della casa in cerca di superstiti. E hanno trovato il cadavere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Thiene (Vicenza) e il personale sanitario del 118.