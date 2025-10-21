Morto a 14 anni di tumore, i genitori scelsero il metodo Hamer e ora sono a processo per omicidio: “Cure con l’argilla, non fate come noi”

Vicenza, 21 ottobre 2025 – Francesco Gianello aveva 14 anni quando morì di tumore. A dicembre 2022, quando accusò dolore a una gamba, dopo un consulto all'istituto Rizzoli di Bologna, gli fu diagnosticato un osteosarcoma al femore. I suoi genitori, dopo aver percorso le strade classiche suggerite dai medici, ad un certo punto si sarebbero rivolti a un medico padovano seguace del metodo Hamer. Il ragazzo dopo qualche mese peggiorò e quando riprese le cure in vari ospedali (tra qui quello di Perugia) era ormai troppo tardi. Morì al San Bortolo di Vicenza all’inizio del 2024.

Inizia il processo per omicidio

Da oggi per Luigi Gianello e Martina Binotto, genitori di Francesco, è iniziato l’iter giudiziario davanti alla Corte d’Appello di Vicenza (anche se l’udienza è stata rinviata): la coppia veneta, che abita a Costabissara (Vicenza) con il secondogenito Filippo, è accusata di omicidio con dolo. Secondo l’accusa la morte di Francesco sarebbe stata causata o accelerata dai loro ritardi nelle cure per la malattia oncologica del figlio adolescente.

I genitori: “Mai agito per fare un danno”

“Ma noi non abbiamo mai agito con l’intenzione di fare un danno a nostro figlio”, sostengono i genitori in un’intervista al Corriere della Sera. “Il dolore e le sofferenze patite, da noi e dal fratello Filippo, che per 10 mesi è stato privato di sua mamma, sono intrasmissibili”, ha detto il padre di Francesco.

Al centro dell'imputazione il fatto che la coppia si rivolse a un medico di Padova seguace del cosiddetto pseudo metodo Hamer, medico tedesco che inventò una “terapia alternativa” per la cura del cancro, basata su non dimostrati “conflitti psicologici”.

Luigi Gianello – parlando al Corriere – ricorda di essere stato dissuaso dall'effettuare una biopsia dal medico padovano. Secondo lui il figlio stava “vivendo una situazione che non riesce a sopportare. E noi pensiamo al fatto che era finito fuori squadra a calcio, allo scontro con un insegnante, a me che sono esigente sulla scuola. Attribuiva anche a me la colpa”. Invece a Bologna “non abbiamo avuto l'aiuto psicologico di cui avevamo bisogno”.

Cure con “argilla e antinfiammatori”

Dopo un trattamento per curare il tumore con "argilla e antinfiammatori” è seguita una sorta di “rinforzo fisico” in un centro in Toscana, ma la situazione è precipitata e dopo una tardiva chemioterapia è sopravvenuta la morte. Il messaggio del padre lanciato dalle pagine del Corriere è: “Andate negli ospedali. Potete anche seguire Hamer, ma negli ospedali. Non affidatevi esclusivamente a lui”.

La madre invece invita a "stare alla larga da Hamer. E se vuoi fare qualcosa, non farlo per i tuoi figli, fallo per te stesso, non per altri. Non puoi dare consigli di questo genere, assolutamente no”, come riportato dal quotidiano.

Udienza rinviata a gennaio

La prima udienza in Corte d’Appello per Luigi Gianello e Martina Binotto è stata rinviata a gennaio dopo che il tribunale ha accolto l'eccezione della difesa su una notifica sbagliata in udienza preliminare a carico della madre. Ci sarà quindi una nuova udienza in sede preliminare davanti al Gup solo per la donna, per poi riunire la sua posizione con quella del marito. La coppia di genitori questa mattina non era presente in aula.

Il caso scoppiò dopo la morte del ragazzino nel 2024 anche se già una segnalazione era arrivata ai servizi sociali del comune quando però le condizioni dell'adolescente erano già critiche. La procura vicentina, con il pubblico ministero Paolo Fietta, nel frattempo aveva già raccolto un dossier sul caso e avviato l'indagine.

Che cos’è il metodo Hamer

Il metodo Hamer deriva dal medico tedesco Ryke Geerd Hamer, noto per aver elaborato, a partire dal 1981, una medicina alternativa denominata Nuova Medicina Germanica (Nmg). Hamer sostenne che la genesi di ogni patologia sia dovuta a presunti traumi o conflitti non risolti e propone trattamenti originali, come il contagio volontario con agenti microbici. Le sue teorie alternative, logicamente contraddittorie e scientificamente implausibili in quanto prive di qualsiasi riscontro biologico o clinico, sono state ripetutamente al centro di polemiche poiché hanno causato il decesso di un alto numero di pazienti che le avevano seguite.